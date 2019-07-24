Генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан прокомментировал новость о переброске Россией группы снайперов в оккупированный Донецк, передает replyua.net. По его мнению, именно ... подробнее →

В оккупированной Керчи в Комсомольском парке построят уменьшенную копию Крымского моста. По данным местных СМИ, конкурс на право построить инсталляцию «Крымский мост» объявлен на ... подробнее →

Часть российских офицеров на Донбассе отстранили от командования боевиками и вернули на родину. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает segodnya.ua . Так, на ... подробнее →

Члены НВФ ОРЛО не позволили украинским специалистам осмотреть разрушенный мост в Станице Луганской. Об этом заявил глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин, передает donpress.com ... подробнее →

В Левобережном районе автомобиль на дороге сбил кошку. На помощь животному пришли патрульные полицейские, пишет 0629 . Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Донецкой области, на линию "102" ... подробнее →

На одном из самых "горячих" участков фронта, Авдеевской промке, 22 июля был ликвидирован террорист "ДНР" по кличке "Хантер". О смерти "Хантера" рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, ... подробнее →

Географ и член Бюро анализа политики Виктор Бобыренко предсказал победу Владимира Зеленского еще в 2015 году, пишет Политека. Тогда на «Украинской правде» вышла колонка Бобыренко под ... подробнее →

25 июля на неподконтрольную Украине часть Донбасса прибудет так называемый «гуманитарный конвой МЧС РФ». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», ... подробнее →

Глава партии "Слуга народа" заявил, что необходимо переформатировать общение Парламента и правительства. Об этом Разумков рассказал в интервью "Интерфакс-Украины", передает "Диалог.UA". Ранее глава ... подробнее →

На Луганщине заочно сообщено о подозрении жительнице Станицы Луганской, организовавшей информаторскую сеть «народной милиции ЛНР». Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба ... подробнее →

Мощный взрыв вынес стены и кона в частном доме в поселке Хорошево под Харьковом, передает from-ua. Инцидент произошел в два часа дня 24 июля. Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в ... подробнее →

В ОРДО за сутки произошло 34 пожара: есть жертвы 24.07.2019 16:30 За минувшие сутки на неподконтрольной Украине территории Донецкой области произошло тридцать четыре пожара, а в неподконтрольном украинскому правительству Дебальцево в огне погибла женщина. Об ... подробнее →