Члены ОИК не могут подсчитать голоса из-за отравления салатом оливье. Сейчас четверо человек находятся в инфекционном отделении. Более 10 членов Окружной избирательной комиссии №70 (Закарпатская ... подробнее →

У Києві український воїн, який захищав Донбас від російських найманців, не захотів їхати в маршрутці по УБД. Ситуацію на своїй сторінці в Facebook описав український журналіст і блогер Тім Златкін. ... подробнее →

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко принял неожиданное решение после выборов в Верховную Раду. По итогам голосования, он вместе с партией проходит в парламент Украины ... подробнее →

Согласно данным from-ua , 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает ... подробнее →