«На Каргиле много пеших, на Октябре плохо пропускают, Еленовка -небольшая очередь»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО

29.07.2019 12:45

Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ «ДНР» блокпостах Донецкой области собрались большие очереди. Об этом местные жители сообщают в своих сообщениях в соцсетях, пишет ДонПресс. В ... подробнее →

"Рука раздроблена, пуля прошла по касательной", - снайпер боевиков подстрелил бойца ВСУ возле Желобка

29.07.2019 12:44

В социальной сети распространяется информация о ранении защитника Украины вражеским снайпером в районе поселка Желебок на линии фронта. В сообществе "Повернись живим" в Facebook рассказали о ранении ... подробнее →

Силы неравны: озвучен тревожный прогноз по переговорам Украины с Россией

29.07.2019 12:28

Украина и Россия не придут к компромиссному решению на переговорах по Донбассу из-за неравных сил. Об этом рассказал " Апострофу " советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных ... подробнее →

Война России с Украиной: эксперт рассказал об опасном моменте

29.07.2019 12:11

Россия не только наращивает войска возле украинской границы, но и проводит масштабные учения – маневры были проведены с участием сразу двух армий в течение последней недели. Российские ... подробнее →

Взрыв в оккупированном Донецке пытаются скрыть главари "ДНР": "Говорят, были пьяные вояки"

29.07.2019 11:52

В социальных сетях активно распространяется информация о том, что в захваченном Донецке прогремел достаточно мощный взрыв автомобиля. В субботу, 27 июля, вечером в оккупированном Донецке раздался ... подробнее →

Нет стимулов и поощрений: в ОБСЕ озвучили главные минусы закона об украинском языке

29.07.2019 11:30

Закон Украины об украинском языке приняли без учета мнения национальных меньшинств, и он предполагает систему наказаний, что является довольно жестким подходом в вопросе реализации языковой политики, ... подробнее →

Приметы на 29 июля: что нельзя делать или Почему с этого дня замолкают птицы

29.07.2019 11:27

29 июля православная церковь почитает память священномученика Афиногена и десяти его учеников, пострадавших за веру во время гонений в Севастии, пишет from-ua . Традиции 29 июля В народном ... подробнее →

Даже носки засекречены: в ВСУ анонсировали громкие реформы

29.07.2019 11:11

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк рассказал о нововведениях в ВСУ, которые планируются в ближайшее время. Об этом сообщает Апостроф . "Что касается тайны. Первое и ... подробнее →

Так карты легли: астрологи назвали вечных невест по знаку Зодиака

29.07.2019 10:47

Гороскоп рассказывает о том, кто из представительниц зодиакального круга постоянно пребывает в статусе невесты и ищет для себя партнера. В современном мире свобода нравов позволяет выходить замуж ... подробнее →

Определился обладатель Суперкубка Украины по футболу (ВИДЕО)

29.07.2019 10:35

Киевское Динамо стало обладателем Суперкубка Украины 2019 года, обыграв в Одессе донецкий Шахтер со счетом 2:1, сообщает Новое время . Счет был открыт в конце первого тайма — гол в ворота ... подробнее →

Амнистия раздора: Эксперты оценили проблемы одного из пунктов «Минска-2»

29.07.2019 10:28

Пункт 5 «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» (т.н. Второе Минское соглашение от 12 февраля 2015 года) требует «обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу ... подробнее →

Ситуация в ООС: боевики открыли огонь по КПВВ "Марьинка"

29.07.2019 10:09

За минувшие сутки, 28 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим тишины. Об этом сообщили в пресс-центре ООС. "28 июля Вооруженные Силы Украины ... подробнее →

В ОРДО сообщили о перебоях в работе мобильной связи в одном из районов «республики»

29.07.2019 09:51

Перебои в работе подконтрольного ОРДО мобильного оператора «Феникс» могут наблюдаться в неподконтрольном Украине Новоазовском районе из-за аварии на подстанции. Об этом сегодня ... подробнее →

Раньше там была жизнь: сеть поразили свежее фото с оккупированного Донбасса

29.07.2019 09:32

В сети показали фото того, как оккупанты уничтожают Донбасс, на этот раз ярким примером "процветания" стала железная дорога "Макеевпогрузтранс". Соответствующие кадры публикует пользователь под ... подробнее →

В Луганске потрясены "указом" Пасечника по зарплатам: в "ЛНР" готовятся к самому худшему

29.07.2019 09:09

Работники "бюджетных" организаций "ЛНР" могут проститься с надеждой получить зарплату, не выплаченную в 2014 - 2015 годах. Блогер из Луганска "ЛНР" (Колывано-Бджолария) сообщил в Twitter, что ему ... подробнее →

Погода в Украине резко поменяется: синоптики дали прогноз на начало недели

29.07.2019 09:08

Погода покажет свой характер в полной мере. Сначала будет жара, но уже в середине недели придут осадки. Температура воздуха в понедельник, 29 июля, прогреется до +33, передает Укргидрометцентр. ... подробнее →

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