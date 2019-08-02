Государственная служба чрезвычайных ситуаций в ходе разминирования территории в Станице Луганской обнаружила 31 мину. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает donpress.com . Так, ... подробнее →

Польша за последние несколько месяцев резко увеличила количество отказов во въезде для украинских граждан по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в аналитическом центре "Європа без ... подробнее →

Начиная с 1 августа военнослужащие Нацгвардии будут обеспечивать общественный порядок пешими патрулями. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, пишет Страна. До этого ... подробнее →

Житель неподконтрольного Украине Донецка Игорь Полтавец на своем Ютуб-канале «Дневник Толстяка» рассказал о гуманитарном наборе, который получают дончане от Международного комитета ... подробнее →

5 современных низкопольных автобусов «МАЗ» сегодня презентовали журналистам. Новые транспортные средства только прибыли в Мариуполь, а на улицы города они выедут в сентябре, пишет 0629 . ... подробнее →

Россиянин посетил единственный курорт, расположенный на неподконтрольной Украине территории Донецкой области, в пгт Седово. своем видео, которое доступно на YouTube-канале «Сергей ... подробнее →

СММ ОБСЕ фиксирует каждый случай использования вооружения как нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает donbass.comments. "ОБСЕ рассматривает каждый случай использования вооружения ... подробнее →