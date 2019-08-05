В зоне разведения сил возле моста у КПВВ Станица Луганская бойцы ВСУ заметили блокпост членов НВФ, который противоречит Минским соглашениям. Об этом сообщил украинский журналист, основатель ... подробнее →

Украинцы на следующих выборах главы государства смогут голосовать онлайн Об этом рассказал советник президента Михаил Федоров в интервью изданию Liga.Tech. «Точно на ... подробнее →

Полмиллиона доз вакцин, защищающих от опасного вируса, появятся в Украине. Об этом сообщает Правительственный портал . Полностью вакцины от гриппа будут поставлены в Украину, по прогнозам ... подробнее →

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили о непризнании российских паспортов, выданных жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля. Об этом сказано на сайте ведомства. Министр Урмас Рейнсалу сообщил, что таким образом Эстония реагирует ... подробнее →

Украинцев ждет голодная зима: что говорят фермеры 05.08.2019 20:46 Цены на сезонные овощи и фрукты шокируют украинцев. Стоимость помидоров этим летом бьет рекорды. Цены на популярный овощ выросли по сравнению с прошлым сезоном едва ли не вдвое. Новости ... подробнее →

Зеленский назначил Сырского на новую должность 05.08.2019 20:20 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, согласно которому сменил командующего Сухопутных войск ВСУ. Им назначен Александр Сырский. Об этом сообщается на сайте главы государства. ... подробнее →