Эстония не признает российские паспорта, выданные жителям Донбасса

05.08.2019 22:40

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили о непризнании российских паспортов, выданных жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля. Об этом сказано на сайте ведомства. Министр Урмас Рейнсалу сообщил, что таким образом Эстония реагирует ... подробнее →

В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов

05.08.2019 22:15

Полмиллиона доз вакцин, защищающих от опасного вируса, появятся в Украине. Об этом сообщает  Правительственный портал . Полностью вакцины от гриппа будут поставлены в Украину, по прогнозам ... подробнее →

Команда Зеленского готовит новацию, которая облегчит жизнь украинцам: этого ждали все

05.08.2019 21:32

Украинцы на следующих  выборах  главы государства смогут голосовать онлайн Об этом рассказал советник президента Михаил Федоров в интервью изданию Liga.Tech. «Точно на ... подробнее →

Возле КПП Станица Луганская обнаружен новый блокпост НВФ ОРЛО

05.08.2019 21:14

В зоне разведения сил возле моста у КПВВ Станица Луганская бойцы ВСУ заметили блокпост членов НВФ, который противоречит Минским соглашениям. Об этом сообщил украинский журналист, основатель ... подробнее →

Украинцев ждет голодная зима: что говорят фермеры

05.08.2019 20:46

Цены на сезонные овощи и фрукты шокируют украинцев. Стоимость помидоров этим летом бьет рекорды. Цены на популярный овощ выросли по сравнению с прошлым сезоном едва ли не вдвое.  Новости ... подробнее →

Зеленский назначил Сырского на новую должность

05.08.2019 20:20

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, согласно которому сменил командующего Сухопутных войск ВСУ. Им назначен Александр Сырский. Об этом сообщается на сайте главы государства. ... подробнее →

Через несколько лет Украину может покинуть половина жителей

05.08.2019 20:00

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что спустя несколько лет половина наших сограждан может покинуть родину. Многие это уже сделали. Об этом заявил он на встрече с ветеранами войны на востоке ... подробнее →

Беларусь бросила Россию и выбрала ЕС - детали нового договора

05.08.2019 19:48

Беларусь и ЕС осенью могут подписать соглашение об упрощении визового режима. Об этом белорусским СМИ рассказала глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, передает "Диалог.UA". ... подробнее →

Завтра не будет воды в ряде населенных пунктов Донетчины по обе стороны линии разграничения

05.08.2019 19:30

Жителей нескольких населенных пунктов Донетчины, находящихся по обе стороны линии разграничения, предупреждают об отсутствии водоснабжения завтра, 6 августа. Такая информация появилась на сайте ... подробнее →

«Около 11 тыс. человек эвакуируют. Солдаты в бомбоубежище»: в сети появилась новая информация о взрывах в РФ

05.08.2019 19:15

Сегодня, 5 августа, в России, на территории военной части №74008 в Ачинском районе Красноярского края случилось ЧП, взорвались боеприпасы, передает  replyua.net . Так, по данным ... подробнее →

Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист

05.08.2019 19:03

Список потенциальных кандидатов на пост премьер-министра пополнил советник президента Олег Устенко. Об этом  "Апострофу"  сообщили в партии "Слуга народа". "О нем говорят в коридорах ... подробнее →

Главари ОРДО прогнозируют «незначительный» рост тарифов на услуги ЖКХ

05.08.2019 18:45

Главари ОРДО рассматривают вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил так называемый «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец. По его словам, на всех коммунальных предприятиях проходит финансово-хозяйственный ... подробнее →

В «Слуге народа» вспыхнул серьезный конфликт: «Это недопустимо!»

05.08.2019 18:20

Государственные средства для партии  «Слуга народа»  будут потрачены на обучение депутатов Об этом в видеоинтервью Politeka заявила руководитель Центра политического ... подробнее →

У Зеленского рассказали, как вернуть Крым в состав Украины

05.08.2019 18:04

​Глава партии "Слуга народа" заявил, что вопрос Донбасса нужно решать с помощью дипломатии, санкционного давления, борьбы с коррупцией, а также информационной политики. Деоккупация и ... подробнее →

Чем закончится Третья мировая война: ученые расшифровали библейское пророчество

05.08.2019 17:48

По словам специалистов, указание на это содержится в отрывке одной из книг Нового Завета. Ученые рассказали о том, что им удалось расшифровать библейское пророчество, содержащееся в одной из книг ... подробнее →

Готовьте «план Б»: политолог спрогнозировал действия Кремля в Украине

05.08.2019 17:30

Директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик считает, что хотя при президенте Владимире Зеленском будет продолжаться переговорный процесс с Кремлем, рассчитывать на быстрый мир не ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 58 новостей)

1234>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх