Грубое нарушение сепаратистами договоренностей о перемирии не останется без внимания, заявил Данилюк. Обстрел позиций ООС в районе села Павлополь Донецкой области, в результате которого четверо ... подробнее →

Игорь Коломойский уверен, что Украина никогда не нуждалась в российском газе. Об этом он заявил в интервью РБК, передает donpress.com . «Что касается российского газа — ... подробнее →

3 августа в Харьковской области обнаружили тело 14-летней девочки, которое было привязано к лошади. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает from-ua. Трагедия произошла на лугу в селе ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 августа, подписал законопроект № 10 357. Данный закон предусматривается порядок расчета «зеленого тарифа» для всех ... подробнее →

В Харцызске произошло ДТП со смертельным исходом 06.08.2019 20:22 Во временно оккупированном Харцызске произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате погиб один человек. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно ... подробнее →