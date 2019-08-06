Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци06.08.2019 22:45
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 августа, подписал законопроект № 10 357. Данный закон предусматривается порядок расчета «зеленого тарифа» для всех ... подробнее →
Под Харьковом лошадь носилась по лугу с бездыханным телом девятиклассницы06.08.2019 22:06
3 августа в Харьковской области обнаружили тело 14-летней девочки, которое было привязано к лошади. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает from-ua. Трагедия произошла на лугу в селе ... подробнее →
Игорь Коломойский о российском газе: «Трубу можно закрыть и забыть»06.08.2019 21:44
Игорь Коломойский уверен, что Украина никогда не нуждалась в российском газе. Об этом он заявил в интервью РБК, передает donpress.com . «Что касается российского газа — ... подробнее →
Секретарь СНБО прокомментировал смерть военных на Донбассе06.08.2019 21:14
Грубое нарушение сепаратистами договоренностей о перемирии не останется без внимания, заявил Данилюк. Обстрел позиций ООС в районе села Павлополь Донецкой области, в результате которого четверо ... подробнее →
Коломойский раскрыл детали о бизнесе в России и с российскими олигархами06.08.2019 20:46
У олигарха Игоря Коломойского нет бизнеса в России, но российские бизнесмены с ним работают. Об этом сообщает " Диалог.UA ". Ранее Коломойский сообщил, что Украина должна полностью отказаться от ... подробнее →
В Харцызске произошло ДТП со смертельным исходом06.08.2019 20:22
Во временно оккупированном Харцызске произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате погиб один человек. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно ... подробнее →
Самые опасные домашние растения, которые нужно выбросить немедленно06.08.2019 19:48
Ученые выяснили, что далеко не все домашние растения безопасны и полезны для здоровья. Группа ботаников провела ряд исследований и выяснилось, что среди любителей флоры дома есть и ядовитые цветы, ... подробнее →
В Донецке «доблесная рота» предлагает «службу». Обещает «карьерный рост» и «боевые»06.08.2019 19:09
В Донецке все чаще появляются объявления, в которых мужчин призывного возраста приглашают вступить в ряды незаконных вооруженных формирований. Об этом DonPress сообщают местные жители. По их ... подробнее →
На Харьковщине братья покончили с собой06.08.2019 18:36
В Харьковской области двое мужчин совершили самоубийство. Так пишет replyua.net. Стоит отметить, что в данной ситуации речь идёт не о двух разных случаях. Погибшие находились в тесных родственных ... подробнее →
Скандал: Коломойский предложил пропагандисту Соловьеву работу на «1+1»06.08.2019 18:10
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на канале «1+1», пишет Политека. По словам Коломойского, Соловьев всерьез ... подробнее →
Элитный поселок, которого больше нет: как сейчас выглядят Пески под Донецком06.08.2019 17:45
В поселке Пески, который до войны считался элитным пригородом Донецка, не осталось ни одного уцелевшего дома, передает Donbass.live. Военные 93 ОМБр Холодний Яр на своей странице в Facebook ... подробнее →
Украинцы бурно обсуждают открытие дела против Порошенко из-за полета на Мальдивы06.08.2019 17:22
В сети пользователи активно обсуждают открытие уголовного дела ГБР против экс-президента Петра Порошенко. О рассмотрении дела сообщает Апостроф . Государственное бюро расследований открыло ... подробнее →
Сахар подорожает: в Укрцукре озвучили неутешительный прогноз06.08.2019 17:02
По мнению экспертов, к подорожанию сахара в Украине приведет целый комплекс причин. В Украине объемы производства сахара в 2019-2020 маркетинговом году (с сентября нынешнего года по август ... подробнее →
Это очень жутко: Житель Донецка показал «парк-призрак»06.08.2019 16:42
Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Стиг Барди», показал, как сегодня выглядит бывший парк «Городок» в Куйбышевском районе ... подробнее →
Зверское убийство под Николаевом: подросток зарезал деда, выключившего компьютер06.08.2019 16:18
Под Николаевом произошло жестокое убийство: 16-летний любитель компьютерных игр зарезал своего деда, за то, что тот прервал игру. Об этом сообщает from-ua. В тот день пожилой мужчина приехал в ... подробнее →
Боевикам выдвинули ультиматум: Кремль придумал беспроигрышный ход с паспортами РФ на Донбассе06.08.2019 15:59
На территории так называемых "Л/ДНР" Россия особенно активно выдает паспорта боевикам, у которых истекает срок действия паспорта гражданина Украины. Эксперт Константин Машовец на своей странице в ... подробнее →
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