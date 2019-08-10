Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, не смотря на объявленное перемирие, проводят «учения со стрельбой» вблизи ... подробнее →

В Харькове на снятых во время работ на радиорынке кадрах видно, как ковш экскаватора крушит старые постройки. Процесс, казалось бы, вполне безопасный, потому что все происходит за забором, пишет ... подробнее →

В месте разведения сил в районе Станицы Луганской на Луганщине никто не разбирает военные конструкции, как это планировалось изначально. Об этом сообщил украинский журналист Марьян Кушнир, ... подробнее →

По словам депутата, вопрос возврата полуострова неразрывно связан с созданием условий, при которых к такому развитию событий стремилась бы большая часть жителей Крыма. Украина и Россия не находятся ... подробнее →

Около 17 веков прошло с тех пор, как жил на земле великий Николай Чудотворец. Его прославляет и почитает весь христианский народ. По сей день святитель помогает людям в трудные моменты жизни, пишет ... подробнее →

По информации Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском горсовете, животное заболело в конце июля. Хозяева обратились в ветклинику, но спустя неделю кот умер, ... подробнее →

Формат Минских переговоров остается, по мнению Вашингтона, единственным путем достижения мира на территории Донбасса. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор настаивает, что Украина ... подробнее →

Так называемый «начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР» Даниил Безсонов заявил, что ВСУ якобы, перебросили под Мариуполь Донецкой области средства инженерного ... подробнее →