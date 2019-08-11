Медики выяснили, как сон влияет на характер

11.08.2019 22:39

Сон человека влияет на позитивное мироощущение. В эксперименте приняли участие 3500 человек в возрасте от 32 до 51 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на  hyser.com.ua . ... подробнее →

Украинский курорт накрыла песчаная буря

11.08.2019 22:13

В Запорожской области 9 августа разыгралась песчаная буря, которая накрыла, в частности, Мелитополь и курортную Кирилловку на побережье Азовского моря. Удивительное природное ... подробнее →

Новый «Зеленский» из Квартала 95 поразил признанием о президенте: «Очень удобен для…»

11.08.2019 21:20

Замена Зеленского в « Квартал 95 » неожиданно заговорил о проблемах в работе Новый актер «Квартала 95» Юрий Великий рассказал, как намерен пародировать Владимира ... подробнее →

Стало известно, с каким предложением Варфоломей обратился к Зеленскому

11.08.2019 20:51

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем во время своего официального визита в Турцию. Несмотря на то, что никаких документов в ходе встречи ... подробнее →

12 августа жара, потом похолодание: в Гидрометцентре рассказали о погоде

11.08.2019 20:35

12 августа, в понедельник, в Украине прогнозируется очень тёплая погода, местами синоптики обещают до 34 градусов жары. Как передает  replyua.net , в Гидрометцентре рассказали, что в понедельник ... подробнее →

Пенсии в Украине: в какие сроки проводят перерасчет выплат

11.08.2019 20:13

Перерасчет пенсий – это услуга Пенсионного фонда, которая предусмотрена законом и на которую могут рассчитывать ряд пенсионеров, пишут  «Аргументы и факты в Украине» . ... подробнее →

«Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму

11.08.2019 19:48

Главарь «ДНР» Денис Пушилин принял участие в мотопробеге «Ночных волков» в аннексированном Крыму. Об этом рассказали СМИ группировки. Как сообщалось ранее,  ... подробнее →

«Продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы»: террористы «ДНР» сообщили, что прорвали оборону ВСУ на Донбассе

11.08.2019 19:32

В своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) обратил внимание на заявление боевиков «Л/ДНР», которые сообщили, что к вечеру войдут в Киев, передает  replyua.net . ... подробнее →

Как уберечь себя летом от перегрева

11.08.2019 19:15

Лето  — это пора отпусков, поездок и ярких впечатлений. Часто жара мешает насладиться этой идиллией и даже вызывает угрожающие жизни состояния, например солнечный и тепловой удар или ... подробнее →

Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита

11.08.2019 19:00

18 августа  Украину посетит премьер-министр Израиля  Биньямин Нетаньяху , у которого запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским Об этом 11 августа сообщила ... подробнее →

Массовые столкновения в Иерусалиме: полиция применила светошумовые гранаты

11.08.2019 18:45

Сегодня во время утреннего служения на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между мусульманами и полицейскими. Есть пострадавшие, пишет The Jurasalem Post. В этом году на один день ... подробнее →

Конфликт президента и ветеранов: День Независимости Украины находится под угрозой срыва

11.08.2019 18:30

Вечером в субботу, 10 августа, администрация Офиса президента Украины Владимира Зеленского на своем официальном сайте обнародовала план мероприятий ко Дню Независимости 24 августа, который в этом ... подробнее →

В Париже нашли драгоценности, украденные фейковой принцессой из ОАЭ

11.08.2019 18:15

Полиция обнаружила драгоценности, стоимостью в 1,6 миллиона евро, которые были украдены у парижского ювелира женщиной, выдававшей себя за принцессу ОАЭ. Об этом сообщает местное издание The ... подробнее →

Более 9 тысяч абонентов в ОРЛО остались без электроснабжения из-за непогоды

11.08.2019 18:01

В ОРЛО более 9 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в так называемом «МЧС ЛНР». По их информации, на 10 августа в результате сложных ... подробнее →

В ОБСЕ рассказали об очередях в Алчевске за паспортами «ЛНР»

11.08.2019 17:40

Члены наблюдательной миссии ОБСЕ заметили в подконтрольном пророссийским террористам Алчевске очередь, в которой местные жители стояли с целью получить «паспорта «ЛНР», чтобы в ... подробнее →

Под прицелом не только Украина: назван город, который может захватить Путин

11.08.2019 17:20

Россия может легко заблокировать Одессу и быстро захватить остров Змеиный. Об этом говорят эксперты, которые отмечают, что на параде Черноморского флота в Севастополе Россия показала корабли и ... подробнее →

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