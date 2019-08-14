Медики назвали самое опасное гигиеническое средство14.08.2019 22:38
Что нужно выбросить из ванной комнаты. Специалисты назвали одно из самых опасных косметических средств – это ватные палочки для ушей. Их многие врачи называют «настоящим бичом этого ... подробнее →
Появились первые попытки подкупа «Слуги народа»: «будет чистка рядов»14.08.2019 22:16
Депутатов предыдущей Верховной Рады объединял поиск наживы Об этом в видеоинтервью Politeka заявил директор программы «Инфраструктура» Украинского института будущего Владимир ... подробнее →
Врачи назвали простой способ вылечить простуду14.08.2019 21:55
Простые носки, правда, мокрые, могут помочь вылечить простуду. По мнению медиков, особенно мокрые носки полезно надевать в первые дни заболевания. Также врачи называют это лечение ... подробнее →
Новый парламент под угрозой, грядут еще одни выборы: «это катастрофа»14.08.2019 21:32
Новоизбранный парламент будет переходным и продержится не больше двух лет Об этом в видеоинтервью Politeka заявил общественный деятель и политический эксперт Дмитрий Спивак. По его ... подробнее →
Кабмин выделил 18 млн гривен одноразовой помощи участникам АТО14.08.2019 21:10
Кабмин выделит 18,6 млн гривен одноразовой помощи пострадавшим участникам АТО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины. Так, в правительстве ... подробнее →
Кабмин изменил порядок выплаты жилищных субсидий14.08.2019 20:46
На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты жилищных субсидий. Об этом сказано в соответствующем документе. Так, в тексте документа сообщается, что отныне у ... подробнее →
Сотрудничество продолжится: Супрун уверяет, что Зеленский её не уволит14.08.2019 20:18
Ульяна Супрун, занимающая должность исполняющей обязанности главы Минздрава, заявила о том, что провела переговоры с представителями команды Владимира Зеленского и с самим президентом. Как ... подробнее →
Москаль: Ликвидация военной прокуратуры грозит возвращением "торнадовцев"14.08.2019 20:00
Абсолютно нецелесообразно ликвидировать военную прокуратуру во время вооруженной агрессии. Об этом заявил бывший председатель Луганской и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, комментируя заявление заместителя председателя Офиса Президента Руслана Рябошапки, ... подробнее →
Раскрыт новый секрет молодости14.08.2019 19:46
Восемь чашек травяного чая в день могут существенно замедлить процесс старения человеческого организма. Такой вывод сделала эксперт в сфере фитнеса Ники Виброу из Колчестера. По ее словам, данный ... подробнее →
Стрелков с новой женой выживает из квартиры в Москве сына-инвалида: громкие подробности14.08.2019 19:30
Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) со всей новой молодой женой выгоняет из квартиры сына-инвалида Андрея. Подробностями скандала поделились сепаратисткие ... подробнее →
Друг Путина едет к Зеленскому, в ОП прервали молчание: первые подробности14.08.2019 19:10
19 августа Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину Об этом в среду, 14 августа, сообщила пресс-служба ... подробнее →
Минздрав предупреждает: Детей без прививок в школу не допустят14.08.2019 18:48
Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки подтвердили запрет на посещение школы и детского сада детьми, которые не были вакцинированы согласно национальному календарю прививок. ... подробнее →
У Зеленского придумали, как ударить по Путину: Порошенко сделал большую ошибку. Крики и скандалы больше не прокатят14.08.2019 18:33
Предыдущая власть превратила переговорный процесс в балаган Об этом в видеоинтервью Politeka заявила руководитель Центра политического диалога, новоизбранный народный депутат от ... подробнее →
Включение Донбасса в состав России: Пушилин сделал заявление - видео14.08.2019 18:11
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин внезапно решил отправиться в аннексированный Крым. На оккупированном полуострове российский наемник принял участие в пробеге получивших ... подробнее →
Судьи объявили решение по апелляция Зайцевой-Дронова14.08.2019 17:48
Сегодня судьи апелляционного суда Харькова объявили решение по рассмотрению апелляции Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, оспаривавших приговор по делу масштабной аварии на ул. Сумской в ... подробнее →
Медовый Спас: священник рассказал, почему праздник Маковея – это не про мед и мак14.08.2019 17:30
Как передает replyua.net , 14 августа православные христиане отмечают праздник Маковея (Медовый Спас). В этот день в церкви принято освящать мед, воду, печь с маком пироги. Военный капеллан, ... подробнее →
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