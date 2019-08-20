Боевики «ДНР» грозили наблюдателям СММ ОБСЕ оружием

20.08.2019 22:45

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области проявляют агрессию в отношении наблюдателей СММ ОБСЕ и угрожают им оружием. Вот что узнали ... подробнее →

Будет плохо! Помидоры многим людям есть нельзя

20.08.2019 22:26

В состав томатов входят органические кислоты. Помидоры являются одними из самых полезных овощей, ведь содержат много клетчатки, витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов. Но в сезон ... подробнее →

Боевиков «ДНР» уличили в ведении огня

20.08.2019 22:01

Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области ведут огонь, нарушая соглашения о перемирии. Так, боевиков ... подробнее →

На сайте Минобороны Украины появилась интерактивная карта заминированных территорий

20.08.2019 21:39

На сайте Минобороны Украины в тестовом режиме заработала интерактивная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Данная ... подробнее →

«Есть нечего»: горняки ОРДО возмущены задержкой зарплаты перед Днем шахтера

20.08.2019 21:19

На непокдонтрольной Украине части Донетчины горняки в соцсети возмущаются, что «оккупационное руководство» шахт задерживает выплату зарплат, тем более, в преддверии профессионального ... подробнее →

«За*бали вояки!» В Киеве маршрутчик отказался перевозить ветерана АТО

20.08.2019 20:47

В Киеве водитель маршрутки отказался перевозить ветерана АТО, не пояснив даже причину. Об этом в Facebook рассказал бывший военный Сергей Викарчук, отметив, что инцидент произошел на маршруте №742, ... подробнее →

Забудьте об этих препаратах: названы лекарства, которые не только совершенно бесполезные, но еще и опасны для здоровья

20.08.2019 20:21

Специалисты заявили о том, что жители стран Восточной Европы, а также жители испаноязычных государств до сих пор предпочитают покупать в аптеках очень популярные препараты, не зная о том, что они ... подробнее →

Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ

20.08.2019 20:01

Президент России Владимир Путин попал впросак с публичным требованием о соблюдении "Минска" со стороны Киева, фактически признав, что "ЛДНР" первыми нарушили перемирие. Журналист Денис Казанский ... подробнее →

Смертельный пожар в Одессе: владелец отеля «Токио Стар» арестован

20.08.2019 19:28

Сегодня Киевский районный суд Одессы арестовал бизнесмена Вадима Черного – владельца отеля «Токио Стар», в котором в ночь на 17 августа при пожаре погибли 9 человек. Как передает ... подробнее →

«Мы хотим независимость»: Пасечник сделал заявление по будущему ОРЛО

20.08.2019 18:59

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «республика» «не просится в Украину». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress . Так, Пасечник ... подробнее →

Жители оккупированного Луганска: "Пьем таблетки, чтобы не сойти с ума"

20.08.2019 18:31

Больше всего луганчан беспокоит военное положение, жесткий режим "ЛНР", высокие цены, низкие зарплаты и пенсии, а также колоссальный дефицит рабочих мест и отсутствие перспективы на будущее. ... подробнее →

Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»

20.08.2019 17:57

Путин получил благосклонность Макрона, но Зеленский уже начал собственную игру. Таким мнением поделилась будущий народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая, пишет Политека. ... подробнее →

Виктор Медведчук: В ВР нужен комитет по вопросам Донбасса, а не создаваемые ныне Комитет «обо всем и ни о чем»

20.08.2019 17:40

Инициатива создания в парламенте Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, ... подробнее →

Какие знаки зодиака попрощаются с неприятностями и больше никогда к ним не вернутся

20.08.2019 17:15

Теперь не придется тратить всю свою жизнь и силы на то, чтобы бороться с обстоятельствами. Выход найдется сам. Одни для этого сделали все возможное, другие просто получили такие испытания ... подробнее →

В «Слуге народа» назвали имена спикера и первого вице-спикера Рады

20.08.2019 16:50

Партия «Слуга народа» намерена предложить кандидатуру Дмитрия Разумкова на должности главы ВРУ. При этом Руслан Стефанчук может стать первым заместителем главы Верховной Рады. Об этом ... подробнее →

Еще один нардеп от "Блока Петра Порошенко" может оказаться в тюрьме

20.08.2019 16:27

Нардеп от "Блока Петра Порошенко" попал под подозрение НАБУ. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Артем Сытник, передает " Диалог.UA ". Ранее в Национальном антикоррупционном бюро показали ... подробнее →

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