В США полиция задержала шестерых стариков за интим в городском лесу

22.08.2019 22:40

Самым младшим из задержанных оказалось по 62 года, а единственной женщине — 85 лет, как и ее супругу. В американском Фэйрфилде полиция арестовала пять мужчин и одну женщину преклонного возраста за секс в публичном месте, сообщает Хроника.инфо со ... подробнее →

Опрос показал, что украинцы думают о событиях в Украине

22.08.2019 22:21

Половина украинцев считает, что события в Украине развиваются правильно. Такая положительная оценка наблюдается впервые с 2004 года. Впервые за годы замеров с 2004 года 50,5% опрошенных граждан ... подробнее →

Бой Усика с россиянином может не состояться: заявление промоутера

22.08.2019 22:00

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что еще не факт, что  Усик дебютирует в супертяжелом весе боем с россиянином Андреем Федосовым.  "Пока неправда, что Усик проведет бой ... подробнее →

«Ничего не изменилось». Зеленский подсказал Путину, как снова стать рукопожатым

22.08.2019 21:39

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8. Украинский президент отметил, что Россия может вернуться в G8, если ... подробнее →

Боевики увеличили количество снайперов на передовой, - разведка

22.08.2019 21:20

Подготовка снайперов осуществляется под руководством российских инструкторов. На Донбассе командование российских оккупационных войск увеличило количество снайперских пар на передовых позициях. ... подробнее →

Россия намерена утилизировать единственную украинскую подлодку Запорожье

22.08.2019 21:01

На проведение работ выделены 193 млн рублей, утилизация должна быть проведена до 10 ноября 2020 года. Министерство обороны РФ собирается утилизировать единственную украинскую подлодку  ... подробнее →

Чешский перевозчик запускает новый поезд в Украину

22.08.2019 20:38

Чешский оператор железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок RegioJet планирует запустить с июня 2020 года новый ж/д маршрут между Украиной и Чехией. Об этом сообщили в чешской ... подробнее →

Прокуратура рассказала подробности схемы мошенничества с купюрами

22.08.2019 20:20

Мошенники, которые с помощью макета денег обманули банковские терминалы на более 1 млн грн, предстанут перед судом. Прокуратура направила в Червонозаводской районный суд Харькова обвинительный акт ... подробнее →

Встреча в Варшаве: Зеленский и Трамп подпишут ряд соглашений

22.08.2019 20:00

Во время встречи в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут ряд документов . Об этом сообщила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, пишет 5 канал. Какие именно ... подробнее →

Суд рассмотрит срыв Кабмином запуска рынка земли

22.08.2019 19:44

Подготовительное заседание назначено на 24 сентября. Суд рассмотрит законность действий правительства, которое не разработало законопроект по рынку земли. Окружной админсуд Киева открыл ... подробнее →

«Хожу на работу пешком и живу в отеле»: Парубий набросился на Зеленского

22.08.2019 19:20

Во время выступления на международном форуме VIA Carpatia 2019 спикер Верховной Рады Андрей Парубий набросился на президента Владимира Зеленского. Как информирует  replyua.net , об этом на ... подробнее →

В НБУ дали оценку экономическому росту Украины

22.08.2019 19:00

Экономический рост Украины замедлился в первой половине 2019 года, в частности, из-за ослабления экономической активности в мире. Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины ... подробнее →

Опасные вещества нашли в воздухе , результаты поражают: экологи забили тревогу

22.08.2019 18:41

Лабораторные исследования  воздуха  в Кривом Роге показали, что в воздухе превышен уровень диоксида серы, формальдегида, фенола, аммиака и пыли. Взятые после жалоб жителей Восточного, ... подробнее →

Военный эксперт объяснил значение парада на День Независимости для Украины

22.08.2019 18:17

Шествие на День Независимости может стать огромной ошибкой президента Зеленского. Об этом в интервью «Обозревателю» сообщил военный эксперт Тарас Жовтенко По его словам, что пока ... подробнее →

Врачи подсказали, как быстро вывести из организма никотин

22.08.2019 18:02

Если вы расстались с сигаретами, включите в свой рацион эти продукты – они ускоряют выведение из организма тех вредных веществ, которые собирались из-за вредной привычки. По словам врачей, ... подробнее →

В Донецкой области обнаружили гранату на обочине дороги

22.08.2019 17:39

Нацгвардейцы изолировали опасный район, а гранату РГД-5 изъяли для дальнейшего уничтожения. В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе обнаружили гранату, которая была заложена на ... подробнее →

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