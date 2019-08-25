На Майорке вертолет столкнулся с самолетом25.08.2019 22:40
После столкновения обломки обоих летательных аппаратов попадали на частные подворья, пожарные борются с несколькими очагами пожаров, вызванных падением горящих обломков. Пять человек, в ... подробнее →
В Днепре дети подожгли 8-летнего мальчика25.08.2019 22:18
В Днепре во время детской игры 8-летнего мальчика облили бензином и подожгли. Об этом сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова на своей странице в Facebook. «Кирюша Яцун играл со ... подробнее →
Курс доллара заставит украинцев схватиться за головы25.08.2019 22:00
На сегодняшний день существует несколько вариантов развития событий. Либо курс доллара продолжит быть стабильным, либо ж, буду резки скачки от двадцати до тридцати гривен за один американский доллар. ... подробнее →
«Нос, натянутый до ушей рот, накаченные щеки»: Алла Пугачева опубликовала селфи с Вайкуле25.08.2019 21:40
Примадонна российского шоу-бизнеса, легендарная исполнительница Алла Пугачева опубликовала в сети селфи со своей подружкой, латвийской певицей Лаймой Вайкуле, передает ... подробнее →
«Если все растает, климат в Европе станет необитаемым»: геофизик сделал неутешительный прогноз из-за глобального потепления25.08.2019 21:20
Геофизик Сергей Зимов рассказал о своих наблюдениях относительно глобального потепления и смены климата , озвучив неутешительный прогноз, передает replyua.net . По его словам, ... подробнее →
Білорусь через чуму обмежує ввезення свинини зі Львівщини25.08.2019 21:00
Білорусь обмежує ввезення свинини зі Львівської області України через африканську чуму свиней. Про це повідомляє білоруське інформагентство БЕЛТА з посиланням на Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду. ... подробнее →
В Кривом Роге дотла сгорела церковь МП25.08.2019 20:38
25 августа в Кривом Роге Днепропетровской области сгорел храм Украинской Православной Церкви на улице Рудная, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "Пожар возник в ... подробнее →
Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших25.08.2019 20:20
В воскресенье, 25 августа, в зоне боевых действий на Донбассе во время вражеских обстрелов были ранены четверо военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), один боец во время эвакуации в медучреждение ... подробнее →
Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется25.08.2019 20:00
Период обучения школьников с особыми образовательными нуждами теперь можно продлить на два года. Об этом информирует издание "pravda". Такое нововведение предусмотрено изменениями в ... подробнее →
Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы25.08.2019 19:43
На поздних стадиях симптомом этого заболевания могут являться боли в животе и спине, а также желтый цвет кожи и слизистых. Исследование американского Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна ... подробнее →
Названа следующая жертва: астролог раскрыл все планы Путина25.08.2019 19:19
Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, что со всем скоро, по паланм президента Российской Федерации, пострадает много людей. Как известно, совсем недавно президент России, Владимир ... подробнее →
Эксперт: Россия продолжит добиваться федерализации Украины25.08.2019 19:00
Главная задача, которую ставит перед собой Россия на ближайшее время – это создание условий в Украине для федерализации. Эту тему россияне будут продвигать по максимуму. Как информирует replyua.net , такое мнение в интервью одному из СМИ ... подробнее →
В Запорожье с 28 августа запустят бесплатный речной транспорт25.08.2019 18:40
В Запорожье с 28 августа запустят бесплатный речной транспорт. Как сообщают в пресс-службе городского совета, это поможет решить проблемы транспортных пробок на плотине "Днепрогэса" . "С ... подробнее →
Ученые назвали «самую страшную» группу крови25.08.2019 18:20
Эта группа крови действительно воздействует на здоровье человека. Научные сотрудники из Гарвардского университета утверждают, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным ... подробнее →
"Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости25.08.2019 18:03
Украинский президент Владимир Зеленский отличился оригинальной шуткой в День Независимости Украины в адрес сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича во время торжественного приема в ... подробнее →
ВОЗ признала микропластик в питьевой воде безопасным25.08.2019 17:40
Речь идет об инертных частицах, которые не вступает в химическую реакцию, проникая в тело и не причиняет вред органам и тканям. Всемирная организация здравоохранения на этой неделе выпустила ... подробнее →
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