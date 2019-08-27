Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»27.08.2019 22:39
100 дней назад Владимир Зеленский стал президентом Украины О промахах и успехах первой существенной даты президентства во всю шепчутся как простые украинцы, так и политические аналитики. Несмотря ... подробнее →
Украина - страна украинофобов27.08.2019 22:18
Согласно статистике, в течение последних пяти лет старая власть и её «порохоботы» чаще всего использовали в своих речах три слова: патриотизм, агрессия и украинофобия. Себя они, конечно ... подробнее →
"Два дня несчастий": астролог предупредил украинцев об опасности27.08.2019 21:46
Астролог Влад Росс поведал, какой будет последняя неделя лета. Об этом сообщает from-ua. По его словам, период с 26 августа по 1 сентября самый подходящий для активности, выполнению дел, планов и ... подробнее →
Где живут люди после смерти: не умрите от того, что...27.08.2019 21:23
Профессор Университета Северной Каролины Роберт Ланц рассказал, что после смерти люди попадают в некое параллельное пространство и получают шанс воскреснуть. Ученый сравнил жизнь человека с ... подробнее →
Новая украинская школа: что изменится для школьников и кому «отменят» домашние задания27.08.2019 20:57
1 сентября 2019-го в Украине начинается не только новый учебный год, но и очередной этап внедрения масштабной реформы среднего образования. Школьникам и их родителям эта реформаторская инициатива ... подробнее →
Хуже алкоголя: названы продукты, губительно действующие на печень27.08.2019 20:31
Злоупотребление сладким ведет к жировой болезни печени, которая является более массовым явлением сегодня, чем алкогольное разрушение этого органа, передает Хроника.инфо Сладкое для печени может ... подробнее →
Никогда не выходите замуж за мужчину, у которого есть эти 15 привычек27.08.2019 20:05
Когда мы влюбляемся, то хотим связать себя с человеком крепкими узами. Однако замужество – довольно серьезный шаг, который кардинально меняет нашу жизнь. Успешный брак – это ... подробнее →
Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась27.08.2019 19:45
В Интернете опубликованы истории 4 российских оккупантов, которые погибли на Донбассе, однако в официальных отчетах отмечены как погибшие от артиллерийских обстрелов украинской армии во время охраны ... подробнее →
"Нормандская встреча" может стать ловушкой для Украины: Портников объяснил, что готовит Путин27.08.2019 19:40
В проведении встречи в "нормандском формате" ради завершения войны на Донбассе заинтересованы все страны-участницы и США, но никак не Россия. Ведь ее президент Владимир Путин видит в этих переговорах ... подробнее →
Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»27.08.2019 19:08
Проживающий в неподконтрольном Украине Донецке российский пропагандист Роман Манекин на своей странице в соцести неожиданно заявил, что Украина не является «фашистским государством», в то ... подробнее →
Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ»27.08.2019 18:52
Если Украина и другие страны бывшего СССР не поддержат концепцию «русского мира», то им грозит ирредентизм — полное поглощение Российской Федерацией. Об этом на своем ... подробнее →
Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО27.08.2019 18:12
Предатели Украины, которые перешли воевать на сторону "ЛДНР", призвали бойцов ООС "помириться" с боевиками и террористами в в эфире канала "Россия 24". Одиозный экс-участник АТО Александр ... подробнее →
В Мариуполе погиб мужчина, упав на крыльцо магазина обуви27.08.2019 17:26
Сегодня, 27 августа, около 11.00 на проспекте Металлургов произошло ЧП. Из окна девятиэтажки, находящейся напротив разрушенного хлебозавода, выпал мужчина. Об этом 0629 сообщили очевидцы. Мужчина ... подробнее →
Ярош обратился к украинцам и Зеленскому: «Вы же за, Владимир Александрович?»27.08.2019 17:06
Лидер УДА Дмитрий Ярош обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его к «освобождению Украины». Соответствующий пост он написал на своей странице в Facebook, пишет ... подробнее →
У Зеленского окончательно определились с проблемой Крыма27.08.2019 16:47
Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что в ближайшее время украинские власти не будут поставлять пресную воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, пишет ... подробнее →
В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ в упрощенном порядке27.08.2019 16:30
Число жителей неподконтрольной Украине части Донетчины, получивших паспорт гражданина Российской Федерации в упрощенном порядке, превысило 12 300. Об этом сообщили в так называемой ... подробнее →
- «Подводные камни Захарченко»: Всплыла ранее неизвестная информация о ликвидированном главаре «ДНР»08:15
- Боевики «ДНР» начали «охоту» на подростков с украинскими паспортами07:22
- «Он не грудной, понимает»: На пунктах пропуска «ДНР» у мальчиков снимают отпечатки пальцев21:25
- «Намеренный саботаж!»: в «ДНР» закатили истерику из-за заявления Пристайко об особом статусе Донбасса20:36
- Филатов рассказал про угрозы от главаря "ДНР": мэр Днепра рассказал, чем довел оккупантов19:18
- Волкер призвал Киев выплачивать пенсии жителям ОРДЛО18:44
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"17:29
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка16:48
- Крик души жителей Донецка: "Покажите реальный город, достало вранье сепаратистов"15:10
- Главари ОРДО обвинили Украину в «саботаже»14:32
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать08:47
- Гончарук анонсировал еще ряд увольнений: кто из чиновников не угодил на этот раз 08:32
- «Подводные камни Захарченко»: Всплыла ранее неизвестная информация о ликвидированном главаре «ДНР»08:15
- Гончарук презентовал проект госбюджета на следующий год: что изменится для украинцев08:00
- Эти недорогие продукты способствуют похудению07:45
- Боевики «ДНР» начали «охоту» на подростков с украинскими паспортами07:22
- Названа рыба, которую опасно есть22:37
- "Надо Украине войти в состав России", - сенатор РФ Цеков дал циничное условие для возвращения Крыма 22:10
- Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать21:51
- «Он не грудной, понимает»: На пунктах пропуска «ДНР» у мальчиков снимают отпечатки пальцев21:25
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать08:47
- Эти недорогие продукты способствуют похудению07:45
- Названа рыба, которую опасно есть22:37
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле17:53
- «Крымский сценарий повторится с Запорожьем и другими городами»: В России сделали громкое заявление о позиции Зеленского11:13
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война10:32
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- Названы «скрытые» симптомы инсульта21:07
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов