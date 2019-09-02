Перерасчет пенсий в Украине: кому подачка в 74 грн, а кому больше 16 тысяч02.09.2019 22:17
В Украине в декабре этого года пересчитают максимальную и минимальную пенсию. В результате украинцы с самыми высокими выплатами получат прибавку от 15,6 до 16,3 тыс. грн, пишет Обозреватель . ... подробнее →
Соцсети: В ОРДО для обеспечения «безопасности» Пушилина прибыли три группы спецназа РФ02.09.2019 21:52
В ОРДО стремительно падают рейтинги главаря ОРДО Дениса Пушилина, причной тому поднятие тарифов ЖКХ, некачественные продукты из России и многое другое. Об этом на «Обозревателе» ... подробнее →
В Украине запретили ряд лекарств от морщин02.09.2019 21:31
Его производят в Британии. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила серии препарата ботулотоксина «Диспорт», который вводится подкожно, чтобы временно расслабить мышцы и устранить морщины, ... подробнее →
Гранитное под огнем! Боевики обстреляли поселок под Мариуполем02.09.2019 21:05
Пророссийские боевики обстреляли поселок Гранитное под Мариуполем из тяжелого вооружения. Об этом сообщает Штаб ООС. "Сегодня, 2 сентября, боевики вновь нарушили "режим тишины", ... подробнее →
Жители Одесской области подняли бунт: «Ситуация катастрофическая», что происходит02.09.2019 20:43
Разъяренные фермеры перекрыли трассу Одесса-Рени Об этом сообщают местные СМИ . Десятки фермеров из села Каракурт, которое расположено юге Одесской области перекрыли ... подробнее →
Украина перейдет на новый формат документооборота02.09.2019 20:24
Украина с 1 октября откажется от бумажного документооборота. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи с президентом Украины, сообщает Интерфакс ... подробнее →
«С вещами на выход»: Гончарук выставил жесткий ультиматум чиновникам02.09.2019 20:02
Глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил, что на протяжении ближайшего времени в министерствах будут сформированы команды, а недостойные своего места менеджеры будут уволены. Как ... подробнее →
ПриватБанк обрадовал всех украинцев хорошей новостью: теперь все будет по-другому02.09.2019 19:45
В сентябре предприниматели и корпоративные клиенты, открывшие счет для бизнеса в Приватбанке, смогут дополнительно получить золотые слитки от 2 до 10 г. Об этом говорится в сообщении банка, ... подробнее →
Большая приватизация: Что и как будут готовить к продаже в Украине02.09.2019 19:25
Кабинет министров Украины должен подготовиться к этапу масштабной приватизации в стране. Как передает корреспондент « Донецких новостей », об этом сегодня, 2 сентября, в ходе совещания с ... подробнее →
Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»02.09.2019 19:05
Источником служат продукты питания. Специалисты назвали лучший витамин, который поможет в процессе омоложения. Речь идет о биотине, входящем в состав группы В. Также иногда его называют витамином Н, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ленту . ... подробнее →
Запуск русскоязычного канала в Украине: что говорят в Кабмине?02.09.2019 18:48
Новоназначенный глава Министерства культуры, спорта и молодежи Украины Владимир Бородянский предложил не торопиться с запуском русскоязычного телевизионного канала для осуществления программы противодействия российской пропаганде. Как информирует ... подробнее →
Новые досрочные выборы в Украине: у Зеленского расставили все точки, детали02.09.2019 18:33
Украинцев предупредили о проведении очередных досрочных выборов Об этом заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает ... подробнее →
«Скрепы треснули». От Поклонской сбежал муж: подробности скандала02.09.2019 18:10
Бывший «прокурор» аннексированного Крыма Наталья Поклонская, в августе 2018 года вышедшая замуж за руководившего в то время аппаратом уполномоченного по правам человека РФ Ивана ... подробнее →
Отсутствуют интернет и телефонная связь: под Ясиноватой произошла авария02.09.2019 17:48
Авария на транспортной сети привела к отсутствию междугородней, международной телефонной связи и интернета в неподконтрольных Украине Ясиноватой и поселке Красный Партизан. Об том сегодня сообщили в ... подробнее →
«С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев02.09.2019 17:33
На прошлой неделе исполнилось 100 дней президентства Владимира Зеленского. Пресс-конференции он не организовывал, но дал интервью актеру Станиславу Боклану, с которым они вместе снимались в сериале ... подробнее →
К концу недели в Украину придет осень: Синоптики озадачили прогнозом02.09.2019 17:10
Уже ближе к середине этой недели в большинстве регионов Украины резко похолодает. Как передает replyua.net со ссылкой на прогноз Гидрометцентра, в среду, 4 августа, холодный атмосферный ... подробнее →
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