В Украине запретили ряд лекарств от морщин 02.09.2019 21:31 Его производят в Британии. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила серии препарата ботулотоксина «Диспорт», который вводится подкожно, чтобы временно расслабить мышцы и устранить морщины, ... подробнее →