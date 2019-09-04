"Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде04.09.2019 22:36
Известный российский журналист Аркадий Бабченко раскритиковал снятие депутатской неприкосновенности и задал властям Украины единственный вопрос, почему неприкосновенность не сняли с президента ... подробнее →
Названы белковые продукты, снижающие риск инсульта04.09.2019 22:18
У японских мужчин и женщин, которые потребляли больше растительных белков, риск смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний был ниже, передает Хроника.инфо. Риск инсульта у людей, которые ... подробнее →
Главари ОРДЛО подготовили «проект решения проблемы разведения сил и средств»04.09.2019 21:53
Главари «ЛДНР» в ходе сегодняшней видеоконференции предложили «проект решения проблемы разведения сил и средств на пилотных участках» на Донбассе. Об этом сегодня заявила так ... подробнее →
Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе04.09.2019 21:28
Украинские военнослужащие 93-й бригады "Холодный яр" провели масштабные учения, во время которых прошли боевые стрельбы из различных видов оружия. Об этом сообщает Апостроф . Участие в ... подробнее →
Пушилин временно "освободил" "ДНР": главарь боевиков дал срочное распоряжение04.09.2019 20:58
Главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин отменил комендантский час на один день. Жители "ДНР" смогут вздохнуть свободно в субботу, 7 сентября, поскольку ставленник Кремля Пушилин ... подробнее →
На Ровенском полигоне умер военный04.09.2019 20:32
В ночь с воскресенья на понедельник на Ровенском общевойсковом полигоне умер 39-летний мобилизованный из Черкасской области. По словам руководителя пресс-центре оперативного командования "Запад" ... подробнее →
Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса04.09.2019 19:59
Вопрос Донбасса должен быть ключевым на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады. Об этом заявил народный депутат ВР IX созыва, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ... подробнее →
«Выглядит «освобожденным»: в сети показали руины «METRO»04.09.2019 19:31
Жители неподконтрольного Украине Донецка в одном из сообществ в соцсети опубликовали фото руин, оставшихся от гипермаркета «МETRO». Фото разрушений вызвало ажиотаж у пользователей, ... подробнее →
"Ловушка захлопнется", - Портников рассказал, в какой "капкан" попали украинцы с решением Зеленского04.09.2019 19:03
В условиях контролированного и коррумпированного правосудия и зависимых от власти и олигархов силовых структур депутатская неприкосновенность была одним из немногих инструментов, сдерживающих ... подробнее →
«Курорт для убийц за наши деньги. Вообще ох**ли? Мрази!» Сеть в гневе из-за VIP-условий в колонии Зайцевой04.09.2019 18:34
Сегодня, 4 сентября, стало известно, в каких условиях будет отбывать наказание Алена Зайцева, по вине которой погибло шесть человек, передает replyua.net . Так, виновницу жуткого ДТП в Харькове на ... подробнее →
Пушилин переживает за свою шкуру - в "ДНР" неожиданно прибыл спецназ из России04.09.2019 18:02
Появилась информация о том, что в "ДНР" направили несколько групп спецназа из Российской Федерации. Так, Россия решила отправить в "ДНР" три группы спецназа ГРУ из состава специального назначения ... подробнее →
Коноплянка откровенно раскрыл причины перехода в Шахтер: «Захотел больше»04.09.2019 17:41
Игрок сборной Украины Евгений Коноплянка высказался по поводу перехода в донецкий Шахтер. Накануне стало известно, что 29-летний полузащитник покинул немецкий Шальке, в котором на него уже не ... подробнее →
«Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО04.09.2019 17:19
Житель неподконтроьного Украине Донецка на своем Ютуб-канале опубликовал видео в котором показал, как выглядит снаружи и внутри самая пострадавшая многоэтажка города, расположенная по улице Взлетной ... подробнее →
Два бокала этого напитка в день увеличат риск преждевременной смерти04.09.2019 17:01
Академики провели научное исследование, где приняли участие более 450 тысяч добровольцев, передает Хроника.инфо . К слову, оно длилось более 20 лет и продемонстрировало, что будет, если регулярно ... подробнее →
«Без фуникулера здесь не обойтись»: горловчанин показал одну из главных «бед» города. ВИДЕО04.09.2019 16:40
Житель неподконтрольной Украине Горловки, известный под именем Михаил Светлов, на своем Ютуб-канале опубликовал видео состояния дорог на участке между жилмассивом «Строителей» и ... подробнее →
Принят окончательный стандарт USB404.09.2019 16:30
Группа USB-IF представила финализированные спецификации новой версии стандарта USB, который впервые был анонсирован в марте этого года, сообщает Компьютерное Обозрение . USB4 позволит передавать ... подробнее →
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