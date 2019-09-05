Пониженное давление: врачи назвали новую опасность05.09.2019 22:15
У некоторых людей пониженное артериальное давление не сопровождается болезненными симптомами, в то время как у других оно может заметно влиять на самочувствие и качество жизни. Данное отклонение диагностируется, когда давление понижается до уровня 100 на ... подробнее →
Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего05.09.2019 21:42
В Киеве разгорелся протест против освобождения главного свидетеля в деле о сбитии МН17 Владимира Цемаха Вечером 5 сентября украинцы устроили пикет под зданием апелляционного суда в Киеве. ... подробнее →
Американские сенаторы встретились с Зеленским и другими представителями власти05.09.2019 21:15
Сенаторы из США Крис Мерфи (Коннектикут) и Рон Джонсон (Висконсин) провели встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сказано на официальный странице американского посольства в Украине в ... подробнее →
Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое05.09.2019 21:00
Легенду советского кино Валентина Гафта парализовало после инсульта. На данный момент состояние актера остается тяжелым. Сейчас Валентин Гафт проходит реабилитацию в одной из ведомственных клиник ... подробнее →
Мир замер в ожидании, Путин внезапно заговорил об уходе: теперь все может измениться05.09.2019 20:42
Президент РФ Владимир Путин неожиданно заговорил о том, сколько он еще планирует оставаться у власти 5 сентября хозяин Кремля встретился с премьер-министром Малайзии Мохатхиром ... подробнее →
Путин готовится убрать Медведева? Громкий конфликт в российской власти обострился до предела05.09.2019 20:21
В последнее время отношение российского президента Владимира Путина к премьеру Дмитрию Медведеву изменилось в связи с допущенными ошибками. Соответствующую информацию со ссылкой на ... подробнее →
Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике05.09.2019 20:00
Сегодня стало известно, что примерно в четырнадцать часов во временно оккупированном террористами Донецке прогремел взрыв. Это произошло в Калининском районе города, о чем пишет replyua.net ... подробнее →
Порошенко грозит тюрьма, названы сроки: «додавливать есть за что»05.09.2019 19:46
Владимир Зеленский будет додавливать экс-президента Петра Порошенко Об этом в видеоинтервью Politeka заявил политолог Юрий Романенко. По его словам, весной, когда звучали лозунги о ... подробнее →
Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку05.09.2019 19:20
Наемники из России активно начали перебрасывать системы вооружений и самоходные артиллерийские установки в Горловку, где живут мирные граждане. Как пишет replyua.net со ссылкой на ... подробнее →
"Скоро финал": Путин рассказал чем закончится противостояние Украины и России05.09.2019 19:05
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной. "Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям, но подходим к финалу", – ... подробнее →
Путин прокомментировал освобождение Цемаха05.09.2019 18:49
В Российской Федерации мгновенно отреагировали на освобождение фигуранта дела о крушении "Боинга 777" Владимира Цемаха, причем комментарий дал лично Владимир Путин. Президент Российской ... подробнее →
Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака05.09.2019 18:25
Хотите заглянуть в будущее? Не на неделю или месяц вперед, а на год или два? Журнал Glamour предоставляет такую возможность, предлагая гороскоп на период 2021-2023 годов. Сохраните это ... подробнее →
Самые вредные продукты для зубной эмали05.09.2019 18:00
Такая пища способствует развитию бактерий, вызывающих кариес. Стоматологи рассказали, что вред зубам могут принести не только сладости и газированные напитки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вгору . Множество людей даже не задумывается о том, ... подробнее →
У Зеленского устроили массовые "чистки" в Кабмине: кто попал в список, кроме Туки и Грымчака05.09.2019 17:45
Более 30 заместителей министров из 12 ведомств были единовременно лишены своих должностей по решению нового премьера Алексея Гончарука. Вчера, 4 сентября, новый Кабинет министров ... подробнее →
Апелляционный суд Киева выпустил известного члена НВФ из-под стражи05.09.2019 17:30
Киевский апелляционный суд сегодня выпустил из-под стражи бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемах под личное обязательство. Об этом сообщает корреспондент издания РБК-Украина. ... подробнее →
Аэропорт в Днепре передумали возобновлять: подробности сенсационного решения05.09.2019 17:18
Торги на проектирования нового аэропорта в Днепре отменили из-за того, что невозможно устранить нарушения, которые указал Антимонопольный комитет 4 сентября на сайте публичных ... подробнее →
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