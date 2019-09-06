В центре Мариуполя появилось 120 капканов

06.09.2019 22:35

На проспекте Мира в Мариуполе появилась инсталляция из 120 искусственных капканов, которые соответствуют количеству украинцев, заключенных в тюрьмы России и аннексированного Крыма. Об этом пишет ... подробнее →

Главари ОРДО обвинили Украину в «срыве» перемирия

06.09.2019 22:12

На Донбассе обстановка на линии разграничения сторон между Украиной и ОРДО ухудшается. Об этом сообщает так называемое «МИД ДНР», передает donpress . В оккупационном ... подробнее →

В Украине запретили обезболивающее "Нимесил": что нет так с популярным препаратом

06.09.2019 21:50

В Украине запретили одно из эффективных обезболивающих лекарств "Нимесил". Соответствующее сообщение о запрете в Украине популярного обезболивающего препарата "Нимесил" появилось в Telegram-канале ... подробнее →

«Очереди только увеличиваются»: в соцести жители ОРДО жалуются на ситуацию на «модернизированной» «Еленовке»

06.09.2019 21:30

Жители неподконтрольной Украине части Донбасса в социальных сетях возмущаются большими очередями на подконтрольном членам НВФ КПП «Еленовка», которые, несмотря на ... подробнее →

История позора: в сети показали фанатку "русского мира", сбежавшую из Украины

06.09.2019 21:08

Сторонница сепаратистов, бывшая депутат Донецкого горсовета от "Партии регионов" Татьяна Мармазова уехала в Россию и похвасталась в сети паспортом РФ. Об этом на своей странице в Twitter сообщает ... подробнее →

«Тяжелое ложится»: жители Авдеевки сообщают о мощном обстреле

06.09.2019 20:52

Жители прифронтовой Авдеевки Донецкой области сообщают о мощном обстреле, который начался около 17:30. Соответствующие сообщения появились в сообществах в соцсети, передает donpress . По ... подробнее →

12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж

06.09.2019 20:31

Замужество - сложный шаг, и мы никогда не знаем, не изменится ли потом человек, пишет lifter. Поэтому, нужно внимательно подходить к выбору спутника жизни. Есть определенные типы мужчин, от ... подробнее →

Под Луганском случилась беда из-за российской мины - "Эхо войны, мать ее"

06.09.2019 20:08

Под оккупированным Луганском 6 сентября мужчина подорвался на российской мине. Он лишился части ноги. О ЧП в Telegram сообщил сепаратистский канал Inside Donetsk, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →

Новый Кабмин пообещал найти механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО

06.09.2019 19:51

Украина должна обеспечить выплаты пенсий жителям ОРДЛО. Об этом заявила министр по делам ветеранов, оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, передает donpress . ... подробнее →

"Офицеры РФ относятся к нам, как к бы*лу, люди массово увольняются", - "ДНРовец" Жучковский "спалил контору"

06.09.2019 19:32

Известный российский наемник и вербовщик Александр Жучковский подтвердил слухи о том, что группировками "ДНР" на Донбассе командует высшее руководство ВС РФ. Откровения Жучковский обнародовал на ... подробнее →

7 - 27 сентября: период широкой светлой жизненной полосы для трех знаков Зодиака

06.09.2019 19:14

Последняя треть сентября будет поистине щедра на подарки. Многие увидят долгожданный свет в конце тоннеля и ощутят на себе всю силу светлой полосы, пишет Куб. Подарки Судьбы и новые ... подробнее →

Анна Герман угрожает Зеленскому: "тронешь нас" – конец мирному процессу и жизни в Украине. ВИДЕО

06.09.2019 18:49

Бывшая "регионалка" Анна Герман надеется, что Зеленскому не так просто что-то вбить в голову и он не станет делать резких поступков. Об этом она сообщила в прямом эфире, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →

Этого нельзя делать! Зеленский ответил на петицию о легализации оружия в Украине

06.09.2019 18:33

Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию по легализацию огнестрельного оружия в Украине и считает, что на сегодняшний день этого нельзя делать. Об этом говорится в петиции, которая набрала ... подробнее →

Сорвался с крыши: в ОРЛО на железнодорожной станции погиб подросток

06.09.2019 18:11

В неподконтрольном Киеву поселке Родаково Луганской области с крыши железнодорожного вагона упал 13-летний мальчик, передает Donbass.live . Об этом сообщает "МЧС ЛНР". В четверг, 5 сентября, ... подробнее →

В «ДНР» недовольных повышением тарифов «ЖКХ» объявили «диверсантами»

06.09.2019 17:52

Оккупационные «власти ДНР» с 1 сентября 2019 года повысили тарифы на услуги ЖКХ. Людей, выражающих недовольство повышением, объявили «диверсантами». Вот что узнали « ... подробнее →

Пройтись щеткой по организму! Названы продукты, хорошо очищающие печень от токсинов

06.09.2019 17:35

Употребление жирной пищи и алкоголя вредит функциям печени, повышая уровень токсичных веществ. Чтобы помочь органу избавиться от опасных субстанций, следует включить в рацион продукты с эффектом ... подробнее →

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