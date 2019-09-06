В центре Мариуполя появилось 120 капканов06.09.2019 22:35
На проспекте Мира в Мариуполе появилась инсталляция из 120 искусственных капканов, которые соответствуют количеству украинцев, заключенных в тюрьмы России и аннексированного Крыма. Об этом пишет ... подробнее →
Главари ОРДО обвинили Украину в «срыве» перемирия06.09.2019 22:12
На Донбассе обстановка на линии разграничения сторон между Украиной и ОРДО ухудшается. Об этом сообщает так называемое «МИД ДНР», передает donpress . В оккупационном ... подробнее →
В Украине запретили обезболивающее "Нимесил": что нет так с популярным препаратом06.09.2019 21:50
В Украине запретили одно из эффективных обезболивающих лекарств "Нимесил". Соответствующее сообщение о запрете в Украине популярного обезболивающего препарата "Нимесил" появилось в Telegram-канале ... подробнее →
«Очереди только увеличиваются»: в соцести жители ОРДО жалуются на ситуацию на «модернизированной» «Еленовке»06.09.2019 21:30
Жители неподконтрольной Украине части Донбасса в социальных сетях возмущаются большими очередями на подконтрольном членам НВФ КПП «Еленовка», которые, несмотря на ... подробнее →
История позора: в сети показали фанатку "русского мира", сбежавшую из Украины06.09.2019 21:08
Сторонница сепаратистов, бывшая депутат Донецкого горсовета от "Партии регионов" Татьяна Мармазова уехала в Россию и похвасталась в сети паспортом РФ. Об этом на своей странице в Twitter сообщает ... подробнее →
«Тяжелое ложится»: жители Авдеевки сообщают о мощном обстреле06.09.2019 20:52
Жители прифронтовой Авдеевки Донецкой области сообщают о мощном обстреле, который начался около 17:30. Соответствующие сообщения появились в сообществах в соцсети, передает donpress . По ... подробнее →
12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж06.09.2019 20:31
Замужество - сложный шаг, и мы никогда не знаем, не изменится ли потом человек, пишет lifter. Поэтому, нужно внимательно подходить к выбору спутника жизни. Есть определенные типы мужчин, от ... подробнее →
Под Луганском случилась беда из-за российской мины - "Эхо войны, мать ее"06.09.2019 20:08
Под оккупированным Луганском 6 сентября мужчина подорвался на российской мине. Он лишился части ноги. О ЧП в Telegram сообщил сепаратистский канал Inside Donetsk, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →
Новый Кабмин пообещал найти механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО06.09.2019 19:51
Украина должна обеспечить выплаты пенсий жителям ОРДЛО. Об этом заявила министр по делам ветеранов, оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, передает donpress . ... подробнее →
"Офицеры РФ относятся к нам, как к бы*лу, люди массово увольняются", - "ДНРовец" Жучковский "спалил контору"06.09.2019 19:32
Известный российский наемник и вербовщик Александр Жучковский подтвердил слухи о том, что группировками "ДНР" на Донбассе командует высшее руководство ВС РФ. Откровения Жучковский обнародовал на ... подробнее →
7 - 27 сентября: период широкой светлой жизненной полосы для трех знаков Зодиака06.09.2019 19:14
Последняя треть сентября будет поистине щедра на подарки. Многие увидят долгожданный свет в конце тоннеля и ощутят на себе всю силу светлой полосы, пишет Куб. Подарки Судьбы и новые ... подробнее →
Анна Герман угрожает Зеленскому: "тронешь нас" – конец мирному процессу и жизни в Украине. ВИДЕО06.09.2019 18:49
Бывшая "регионалка" Анна Герман надеется, что Зеленскому не так просто что-то вбить в голову и он не станет делать резких поступков. Об этом она сообщила в прямом эфире, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →
Этого нельзя делать! Зеленский ответил на петицию о легализации оружия в Украине06.09.2019 18:33
Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию по легализацию огнестрельного оружия в Украине и считает, что на сегодняшний день этого нельзя делать. Об этом говорится в петиции, которая набрала ... подробнее →
Сорвался с крыши: в ОРЛО на железнодорожной станции погиб подросток06.09.2019 18:11
В неподконтрольном Киеву поселке Родаково Луганской области с крыши железнодорожного вагона упал 13-летний мальчик, передает Donbass.live . Об этом сообщает "МЧС ЛНР". В четверг, 5 сентября, ... подробнее →
В «ДНР» недовольных повышением тарифов «ЖКХ» объявили «диверсантами»06.09.2019 17:52
Оккупационные «власти ДНР» с 1 сентября 2019 года повысили тарифы на услуги ЖКХ. Людей, выражающих недовольство повышением, объявили «диверсантами». Вот что узнали « ... подробнее →
Пройтись щеткой по организму! Названы продукты, хорошо очищающие печень от токсинов06.09.2019 17:35
Употребление жирной пищи и алкоголя вредит функциям печени, повышая уровень токсичных веществ. Чтобы помочь органу избавиться от опасных субстанций, следует включить в рацион продукты с эффектом ... подробнее →
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