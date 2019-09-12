Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни12.09.2019 22:38
Один класс антибиотиков широкого спектра, который часто назначают врачи, отрицательно влияет на сердце, в частности, может привести к сердечной недостаточности. Группа антибиотиков – фторхинолоны – почти в два с половиной раза чаще приводит к ... подробнее →
Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным, "нормандском формате" и "Минске"12.09.2019 21:46
Президент Украины Владимир Зеленский хочет устроить встречу в "нормандском формате" уже в сентябре. Громкое заявление Зеленский сделал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии в ... подробнее →
Киев приступил к переговорам по возвращению захваченных РФ украинских кораблей12.09.2019 21:31
Командир дивизиона 3-х захваченных Россией кораблей Военно-морских сил Денис Гриценко заявляет, что начаты переговоры об их возвращении, после того, как всех 24 украинских моряков вернули в Украину. Об этом он сказал на пресс-конференции, передают ... подробнее →
«Вам звонили»: мобильный оператор в ОРДО запустил новую услугу12.09.2019 21:03
Оператор мобильной связи в ОРДО «Феникс» запустил новую услугу — «Telegram — Вам звонили». Об этом сообщают местные СМИ. «С 12 сентября ... подробнее →
Вот на какой руке правильно измерять артериальное давление12.09.2019 20:46
Чтобы понять, как в норме отличаются показатели давления на разных руках, ученые провели исследование с участием 610 человек. Измерение артериального давления проходило с использованием осциллометрических мониторов, калибровка которых в соответствии с ... подробнее →
Масштабные очереди на КПП с "ДНР", людям становится плохо: что происходит12.09.2019 20:23
Пенсионерам, которые проживают в ОРДЛО, приходится тратить больше одного дня для того, чтобы получить пенсии в Украине. Так, пенсионеры, проживающие на оккупированной территории, вынуждены ... подробнее →
Средняя зарплата увеличится, но не все так просто: сколько получат украинцы в 2020 году12.09.2019 20:02
В последние время наблюдается рост средней заработной платы в Украине приблизительно на 20% ежегодно. Таким образом, вскоре размер средней заработной платы может составить 12 800, но чем это ... подробнее →
Зеленский настаивает на проведении встречи «нормандской четверки» до конца сентября12.09.2019 19:40
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым провести встречу в нормандском формате в сентябре 2019 года. Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Финляндии Саули ... подробнее →
Зеленский добился своего, украинцы ликуют: как изменится цена на газ уже в этом месяце12.09.2019 19:20
Уже в этом месяце цена на газ в Украине существенно снизится Об этом рассказали в НАК «Нафтогаз». Отмечается, что в сентябре цены на газ в стране снизятся на 3,4% по ... подробнее →
Парламент отсрочил штрафы для евробляхеров сроком на 90 дней12.09.2019 19:05
Рада применения штрафов для владельцев авто на еврономерахотсрочила на 90 дней. Парламент Украины приняв законопроект № 1030 , сообщает «112 Украина». Данный законопроект предлагает продлить на 90 дней (до 19 ноября) срок ... подробнее →
Соцопрос показал, как украинцы оценивают работу новой власти12.09.2019 18:45
Социологическая группа «Рейтинг» 6−10 сентября 2019 года провела опрос среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Согласно ... подробнее →
Медики подсказали, как снизить вред от компьютера для глаз12.09.2019 18:17
Могут возникнуть серьезные проблемы. Исследователи из США сообщили, что существует метод, который позволит людям защитить свое зрение в том случае, если они много времени проводят за компьютером, ... подробнее →
Пятница 13: приметы и запреты12.09.2019 17:48
В 2019 году будет две пятницы 13 - в сентябре и в декабре. И если зима еще нескоро, то вот сентябрьская пятница уже на носу: пора готовиться, запасаться оберегами на удачу и принимать меры, ... подробнее →
Правительство подготовило украинцам "двойное" повышение пенсий12.09.2019 17:21
В ближайшие полгода ожидается две волны повышения пенсий для украинских граждан. Об этом сообщает Obozrevatel . Бывший вице-премьер министр Украины Павел Розенко рассказал подробно о ... подробнее →
Встреча «нормандской четверки»: Посол Франции озвучил важные детали12.09.2019 17:03
Встреча глав государств Нормандского формата (Украина, Франция, Германия, РФ) может состояться еще до конца сентября текущего года. Об этом в среду, 11 сентября, в Киеве сообщил журналистам посол ... подробнее →
Скандал в Минобороны: потеряли 37 млн, у Зеленского пошли в атаку12.09.2019 16:38
В Минобороны вспыхнул громкий скандал связанный с растратой 37 миллионов гривен Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, во время строительных работ на военном ... подробнее →
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