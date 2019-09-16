Врачи рассказали, полезно ли просыпаться неспешно16.09.2019 22:28
Что поможет сосредоточиться. С наступлением осени просыпаться ранним утром на работу или учебу становится все тяжелее, а с уменьшением светового дня эта проблема лишь усугубляется, передает ... подробнее →
Крым исчезнет с лица Земли, у Путина готовят немыслимое: детали скандала16.09.2019 21:39
В России задумали переименовать аннексированный украинский Крым , используя любимые «скрепы» Об этом заявил человек президента России Владимира Путина Георгий Мурадов. ... подробнее →
На мосту в Станице Луганской установили веб-камеру16.09.2019 21:17
Возле моста в Станице Луганской установили веб-камеру, изображение с которой транслируется на канале Луганской облгосадминистрации в Youtube. Об этом сообщается на сайте Луганской ОГА в ... подробнее →
Зеленский принял окончательное решение по Донбассу: вот как все будет16.09.2019 20:48
Президент Владимир Зеленский заявил, что его первоочередной задачей на посту президента является завершение войны на Донбассе дипломатическим путем. Также он добавил, что введение миротворческой ... подробнее →
Богдан решил подсидеть Кличко: станет ли он мэром столицы?!16.09.2019 20:28
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан акцентировал внимание на том, что вполне не исключается возможность своего баллотирования на пост мэра Киева. Так пишет replyua.net , ссылаясь на ... подробнее →
В МИД России не подтвердили слова Пушилина о возможном «присоединения» ОРДЛО16.09.2019 20:01
Кремль остается приверженным Минским соглашениям, несмотря на желание главарей ОРДЛО войти в состав РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Россия связывает политику по Донбассу с реализацией ... подробнее →
Власть хочет устроить у Кличко тотальную проверку16.09.2019 19:40
Как информирует replyua.net , судя по активности нардепа от «Слуги народа» Александра Ткаченко, он все-таки намерен поменять депутатский мандат на кресло мэра Киева. Уж слишком ... подробнее →
Как избавиться от осенней депрессии без лекарств: совет эксперта16.09.2019 19:19
Так называемая «осенняя депрессия» является своеобразной реакций на смену сезонов и связана с перестройкой организма на новый график. Бороться с этим состояние лучше не таблетками, а полноценным отдыхом, витаминным питанием и прогулками на ... подробнее →
Освобожденного по решению суда российского наемника Джумаева расстреляли в Мариуполе16.09.2019 19:01
Сегодня в городе Мариуполь Донецкой области нашли мертвым путинского наемника Романа Джумаева, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт и, согласно решению суда , вышел 9 ... подробнее →
«Куда пенсии пропали?»: дончане жалуются на задержку пенсий и соцпособий16.09.2019 18:43
В одном из сообществ в соцсети жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают о задержке с выплатой пенсий и детских пособий. Так, один из пользователей отмечает: «Дончане. Не ... подробнее →
Если Зеленский уступит Путину с "формулой Штайнмайера", Украине грозит только один сценарий - Сазонов16.09.2019 18:23
Политолог Кирилл Сазонов уверен, что согласие Киева на "формулу Штайнмайера", которой так добивается лидер РФ Владимир Путин, будет означать фактическую капитуляцию Украины в вооруженном конфликте на ... подробнее →
«Крым вернется в состав Украины»: Волкер рассказал о возвращении полуострова16.09.2019 18:09
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил уверенность в том, что Россия, оккупировавшая Крым , со временем вернет Украине украденный полуостров, ... подробнее →
Зеленский назвал свои первые шаги к миру на Донбассе16.09.2019 17:48
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Киеве заявил, что «завершение войны и деоккупация всех украинских ... подробнее →
Позволит ли закон об импичменте увольнять президента?16.09.2019 17:20
В начале сентября Верховная Рада приняла законопроект об импичменте президента. Документ, внесенный Владимиром Зеленским, поддержали 245 депутатов. Что в президентском законе и будет ли он работать, ... подробнее →
Банкнота в 1000 гривен и отказ от копеек. Когда и зачем?16.09.2019 17:00
С 1 октября в магазинах перестанут принимать монеты номиналом 1, 2, 5 копеек, а Нацбанк начнет изымать из обращения 25 копеек. В то же время на монеты начнут заменять банкноты 5 и 10 гривен, а также ... подробнее →
Глава Минобороны и начальник Генштаба посетили линию фронта16.09.2019 16:37
Руководитель Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак совершили визит в район ... подробнее →
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