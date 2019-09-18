Самая безопасная поза для сна

18.09.2019 22:40

Что несет непоправимый вред телу. Медики рассказали, что не все позы для сна безопасны для здоровья человека. Оказывается, что спать на боку очень вредно, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

Верховная Рада вернет историческое название украинского города: детали

18.09.2019 22:17

Депутаты Верховной Рады Украины должны принять решение об окончательном  переименовании  Переяслав-Хмельницкого Соответствующее решение было принято на членами комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, ... подробнее →

В Киеве установили личность мужчины, угрожающего взорвать мост: на место ЧП прибыл Аваков

18.09.2019 21:47

На данный момент в районе заблокированного из-за угрозы взрыва моста Метро в Киеве, проводится полицейская спецоперация. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. ... подробнее →

В Николаеве арестовали мужчину, убившего сотрудников АЗС

18.09.2019 21:32

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в совершении тройного убийства в помещении газовой заправки в Николаеве. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает пресс-служба Нацполиции, передает  ... подробнее →

Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела

18.09.2019 21:15

Неподконтрольный Украине поселок Еленовка, расположенный к югу от неподконтрольного Украине Донецка обесточен в результате обстрела. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого ... подробнее →

В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе

18.09.2019 21:00

На Донбассе силы и средства будут разводить не сразу по всей линии разграничения, а участками, и в случае, если то же самое будут делать боевики. Как передает  replyua.net , об этом ... подробнее →

О дате встречи в Нормандском формате еще идут переговоры

18.09.2019 20:40

Дата встречи в Нормандском формате на высшем уровне пока не согласована. Об этом сегодня, 18 сентября, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает  УНН . По его словам, он сегодня ... подробнее →

Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне

18.09.2019 20:35

Это действительно возможно. Эксперты раскрыли нюансы одного из самых простых способов похудения, который подразумевает избавление от лишнего веса во сне, передает Хроника.инфо со ссылкой на  ... подробнее →

Зеленский приедет в Японию: в Офисе президента рассказали о целях визита

18.09.2019 20:02

О намерениях Владимира Зеленского рассказал заместитель главы ОП Игорь Жовква. Президент приглашен на церемонию интронизации нового императора Японии, сообщает Диалог.UA. Визит намечен на ... подробнее →

«Формула Штайнмайера»: росСМИ сообщают, что Украина отказалась подписывать данное обязательство

18.09.2019 19:16

Российское издание «Интерфакс», ссылаясь на собственный якобы информированный источник сообщает, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство  о выполнении «формулы ... подробнее →

Украина готовится к полному отводу войск, - командующий ООС

18.09.2019 18:52

В Украине ведется подготовка отвода войск по всей линии фронта в Донбассе. Об этом командующий ООС Владимир Кравченко заявил на встрече с координатором системы ООН, координатором по гуманитарным ... подробнее →

В Полтавской области ввели карантин из-за бешеной лисицы

18.09.2019 18:30

В Полтавской области в Миргороде с 17 сентября объявили карантин из-за выявления заболевания бешенством у лисицы. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта города, передает  Корреспондент . Сообщается, что после исследований, проведенных ... подробнее →

Кабмин планирует отмену трудовых книжек и целого ряда бумажных документов

18.09.2019 18:27

Министр КМУ Дмитрий Дубилет сообщил о запланированных членами правительства новациях. Так, министры рассчитывают запретить подачу документов о приеме на работу или на конкурсы в бумажной форме, а ... подробнее →

В Киеве мужчина угрожает взорвать мост Метро

18.09.2019 18:16

В Киеве заблокирован мост Метро, так как неизвестный угрожает взорвать мост или открыть стрельбу. Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на информацию полиции Киева. Так, заместителя ... подробнее →

Новый бюджет оказался с сюрпризом: «привет от команды Порошенко»

18.09.2019 18:01

Бюджет-2020  сделан без учета обещаний нового Кабмина Об этом в видеоинтервью Politeka рассказал политолог Александр Харебин. По его словам, речь идет об обещании роста ВВП в Украине на ... подробнее →

Гонтарева поведала, как проходил обыск в её квартире

18.09.2019 17:45

Бывшая глава Национального банка Украины  Валерия Гонтарева  обратила внимание на то, что обыски, которые проводились в её квартире, были организованы и реализованы варварским методом. Так пишет  replyua.net , ссылаясь на LB. Первым делом ... подробнее →

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