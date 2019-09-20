После представления Кабмином проекта госбюджета на 2020 год он признан принятым Радой к рассмотрению, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков. Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению ... подробнее →

Представители Украины, Еврокомиссии (ЕК) и России провели 40-минутные трехсторонние консультации по газу в Брюсселе . Главной темой обсуждения стал контракт на транзит российского газа через ... подробнее →

На акцию собралось несколько сотен человек с разных городов. При этом организаторы рассчитывают на более чем одну тысячу участников. В центре Киева проходит часть Международного марша за климат, ... подробнее →

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в среду, 18 сентября. Об этом ... подробнее →

Стало известно, как в УЕФА решили назвать третий еврокубковый турнир 20.09.2019 16:27 Планы УЕФА по организации третьего еврокубкового турнира становятся все зримее и реальнее. Итак, еще один футбольный турнир в Европе (после Лиги чемпионов и Лиги Европы) получит название Лига Конференций. И первый старт намечен на сезон-2021/2022, как передает ... подробнее →

Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы 20.09.2019 16:10 Подозрительные родинки и новообразования на теле могут свидетельствовать о развитии меланомы – самой агрессивной формы рака кожи. Как распознать болезнь на ранних стадиях и кто находится в группе риска, рассказал в эфире ObozTV ... подробнее →

Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс 20.09.2019 15:51 Ученые установили, что стресс может быть смертельно опасен для женщин. Согласно новым данным, если женщина страдает посттравматическим стрессовым расстройством, она в два раза сильнее рискует ... подробнее →