Новый Минздрав на треть урезал расходы на людей с редкими заболеваниями20.09.2019 22:51
Финансирование закупки лекарств для некоторых болезней сократили почти вдвое. Прошлая команда планировала увеличить финансирование этого сегмента на 160 млн грн. Новая команда Министерства ... подробнее →
Готовимся к подорожанию: Нафтогаз повысил цены на газ для промышленных потребителей, бытовые на очереди?20.09.2019 22:30
Нафтогаз повышает тарифы на «голубое топливо». Для начала стоимость газа решено увеличить для промышленных потребителей, однако следующим шагом монополиста, скорее всего, станет ... подробнее →
В Украине заработала система взвешивания фур в движении20.09.2019 22:10
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") запустило в тестовом режиме первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта Weight-in-Motion (WiM) – ... подробнее →
Захват моряков: ГБР сможет изъять документы из Офиса президента20.09.2019 21:51
Будет проведена выемка копий всех документов, которые касаются как проведения операции по переходу кораблей ВМС через Керченский пролив. Суд разрешил Государственному бюро расследований изъять в ... подробнее →
Боевик "ДНР" Прилепин предрек переворот в России - Путина ждет громкое свержение20.09.2019 21:29
От писателя и террориста, воевавшего за "ДНР", Захара Прилепина поступило заявление о том, что настроения в РФ говорят о приближении переворота. Так, по словам Захара Прилепина, признаки переворота ... подробнее →
Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум20.09.2019 21:10
На неподконтрольной Украине части Луганщины за нарушение тишины теперь грозит административная ответственность . Об этом сообщается в так называемом «законе ЛНР» «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Луганской Народной ... подробнее →
Верховная Рада решила сделать военных материально ответственными20.09.2019 20:50
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о материальной ответственности военнослужащих. Соответствующее решение поддержали 306 народных депутатов, передает корреспондент ... подробнее →
Украина начала импортировать белорусскую электроэнергию20.09.2019 20:32
В группе «Нафтогаз» приступили к импорту электрической энергии из Беларуси, которую будут продавать на рынке Украины. Как передает replyua.net , об этом идет ... подробнее →
Украина намерена возобновить выплату пенсий в ОРДЛО – Пристайко20.09.2019 20:10
Украина готова возобновить выплаты пенсий в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей – это часть "формулы Зеленского", цель которой ментально вернуть жителей ... подробнее →
В Киеве "социальные работники" выманили у пенсионерки пять тысяч гривен20.09.2019 19:49
В Киеве правоохранители разоблачили группу "социальных" работников, которые обманули пенсионерку, выманив у нее 5000 гривен . Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции. ... подробнее →
Лечим насморк: названы три лучших способа избавления от заложенности носа20.09.2019 19:30
Берегите себя! В холодное время года насморк и заложенный нос могут застать врасплох любого человека. Поэтому врачи назвали три способа вылечить насморк подручными средствами: 1. Облегчить ... подробнее →
Украинские синоптики рассказали, какой будет погода на выходных20.09.2019 19:13
В Украине 21 сентября по прогнозу синоптиков ожидается переменная облачность в большинстве областей, дожди только частично на западе. Температура воздуха будет +12 +15, ночью — +3+5. ... подробнее →
Проведение выборов в ОРДЛО без контроля границы с РФ является сдачей национальных интересов - Вакарчук20.09.2019 18:51
Святослав Вакарчук заявил, выступая с трибуны в сессионном зале парламента, что проведение местных выборов на оккупированных территориях без возвращения Киеву контроля над границей с РФ ... подробнее →
Рада лишила украинцев отечественного пармезана и коньяка20.09.2019 18:29
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1065 о совершенствовании правовой охраны географических указаний , который направлен на имплементацию требований статей 204-207 Соглашения об ассоциации, а также положений Регламента (ЕС) № ... подробнее →
Зеленский утвердил закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров"20.09.2019 18:10
Законом предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные автомобили на еврономерах еще на 90 дней. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для владельцев ... подробнее →
ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов на Донетчине20.09.2019 17:52
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в среду, 18 сентября. Об этом говорится в ... подробнее →
- Члены НВФ 23 раза открыли огонь по ВСУ за минувшие сутки: ранен украинский военный08:40
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»08:00
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса22:11
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка20:32
- Пушилин ответил на предложение Лукашенко по миротворцам19:45
- «Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина18:05
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО16:20
- Лукашенко готов зайти на Донбасс: что будет с Украиной, роковое заявление14:38
- В Горловке под обстрел попали два поселка: повреждены школа, автомобиль и жилые дома11:42
- Война на Донбассе разгорается с новой силой: жертвами обстрелов боевиков стали 3 бойцов ВСУ11:14
- В Украине готовят создание военной полиции - что известно 11:00
- Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств10:41
- Олег Винник засветился в российском флешмобе (ВИДЕО)10:30
- В ближайшие дни на Донбассе ожидается теплая погода10:19
- «Хотят войны с Зеленским»: Ахметов объединяет свои силы с кумом Путина Медведчуком – СМИ10:00
- С 1 октября Киевстар меняет свои тарифы: первые подробности09:40
- Эрос Рамазотти отменил концерт в Киеве09:30
- 18-летний футболист Ниццы признался, что украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро09:20
- Новый штамм гриппа в Украине: медик рассказала, кто находится в группе риска09:00
- Члены НВФ 23 раза открыли огонь по ВСУ за минувшие сутки: ранен украинский военный08:40
- Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств10:41
- 18-летний футболист Ниццы признался, что украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро09:20
- Новый штамм гриппа в Украине: медик рассказала, кто находится в группе риска09:00
- Стало известно, какая еда может защитить от рака кишечника07:40
- Врачи рассказали о полезных свойствах сала20:48
- Диетологи рассказали, как правильно пить чай при похудении17:49
- Натуральные средства, избавляющие от бессонницы15:13
- Диетолог рассказал, можно ли пить кофе худеющим09:57
- Врачи объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака08:00
- Как распознать депрессию: названы 6 главных признаков22:33
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- Зеленский сделал срочное заявление о критике в адрес Меркель, Макрона и стран ЕС
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка