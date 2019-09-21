Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе 21.09.2019 18:30 Война в Донбассе завершится уже в 2020 году. Об этом сообщил российский астролог, телеведущий и писатель Павел Глоба, передает esoreiter.ru «Что касается Украины, то для нее прогноз вполне ... подробнее →

Украинский синоптик подробно рассказал о погоде в октябре 21.09.2019 17:49 В октябре в Украине наступит классическая осень. Такой прогноз «ФАКТАМ» озвучил народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, погода будет разной во всех регионах страны. В ... подробнее →