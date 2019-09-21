Загадочная "воющая" аномалия на дне Тихого океана потрясла ученый мир

21.09.2019 18:10

Канадские океанологи обнаружили в Тихом океане обломки невиданной техники, издающие странные "вопли". Ученые пока не знают, с чем они столкнулись. Об аномалии в Тихом океана рассказал ... подробнее →

Украинский синоптик подробно рассказал о погоде в октябре

21.09.2019 17:49

В октябре в Украине наступит классическая осень. Такой прогноз «ФАКТАМ» озвучил народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, погода будет разной во всех регионах страны. В ... подробнее →

Природные антибиотики, которые отлично борются с инфекциями

21.09.2019 17:33

Антибиотики использовались еще в древности. Если сейчас они синтетические, то в те времена в распоряжении людей были натуральные Чеснок Имеет сильную антибактериальную активность и ... подробнее →

Предприниматели готовы идти на Киев: Рада приняла скандальные «налоговые» законопроекты (Видео)

21.09.2019 17:10

Налоговую реформу, которую предприниматели назвали «драконовской», утвердили народные депутаты. Вчера, 20 сентября, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроекты № 1053 и № 1073, ... подробнее →

КПВВ Каланчак на границе с Крымом закрывают для автомобилей

21.09.2019 16:49

Контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» на административной границе с оккупированным Крымом закрывают для движения автомобилей. Об этом сообщает в Facebook Азово-Черноморское ... подробнее →

РФ и Украина пошли навстречу друг другу в газовых переговорах, но вопросы еще остаются - Землянский

21.09.2019 16:36

Валентин Землянский, комментируя итоги недавних трехсторонних газовых переговоров с участием представителей Украины, ЕС и России, отметил, что Москва и Киев пошли навстречу друг другу, и это нужно ... подробнее →

Осенний призыв в Украине 2019: в областях военкоматы уже "отлавливают" будущих срочников

21.09.2019 16:20

Украинские мужчины отмечают, что военные поджидают их для досмотра документов прямо на улицах. 20 сентября в Вооруженных силах Украины отчитались о том, что планируют призвать 15.200 новобранцев в ... подробнее →

Украинцев оставят без монет: где и когда можно обменять деньги

21.09.2019 16:05

С октября 2019 года Национальный банк Украины начнет изымать из оборота монеты номиналом 25 копеек. Эту информацию сообщил замглавы НБУ Сергей Холод. По словам Холода, пока "четвертаки" ... подробнее →

Украина возьмет в долг почти миллиард евро на строительство дорог

21.09.2019 15:42

Украина получит целевой кредит от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка в размере 900 миллионов евро. Об этом сообщил исполняющий обязанности ... подробнее →

Названа еда, от которой лучше отказаться при простуде

21.09.2019 15:21

Оказывается, при простудных заболеваниях вреден даже лимон. Мало кому известно о диетах при простуде и кашле. Тем не менее, существует немалый список продуктов, употребление которых при простуде ... подробнее →

Субсидии на конец 2019-го: кому можно рассчитывать на помощь государства

21.09.2019 15:09

Стало известно, кому же все-таки стоит рассчитывать на получение субсидии в новом отопительном сезоне. Субсидии на новый отопительный сезон должны начать выдавать уже с 1 октября. Представляем ... подробнее →

Власти бьют тревогу: в Азовском море исчез корабль с людьми

21.09.2019 14:48

Судно с людьми бесследно исчезло в Азовском море. Об этом пишет агентство Интерфакс. Сообщается, что таинственное ЧП произошло вчера вечером, 20 сентября. По информации российских СМИ, на ... подробнее →

ПАСЕ без Украины: Верховная Рада приняла неожиданное решение по Совету Европы

21.09.2019 14:32

Украина внезапно отказалась от участия в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). О громком решении Киева по ПАСЕ рассказал в Facebook глава комитета Верховной Рады ... подробнее →

У Зеленского решили, что с делать с рынком земли: вердикт понравится не всем, детали

21.09.2019 14:15

У президента  Владимира Зеленского  всерьез взялись за государственную землю Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале «Команда Зеленского». ... подробнее →

Потеря территорий, русские в украинских органах власти и теракты - блогер объяснила последствия завершения войны Зеленским

21.09.2019 13:50

Елена Кудренко в своем блоге на страницах издания Обозреватель предупредила, что нынешняя политика завершения войны на Донбассе, продвигаемая Владимиром Зеленским, сопряжена с очень серьезными ... подробнее →

Арахамия рассказал о перспективах отмены призыва на срочную службу в Украине

21.09.2019 13:30

Давид Арахамия, общаясь с представителями СМИ в кулуарах парламента, подчеркнул, что лично он выступает за полный перевод украинской армии на контрактную основу с отказом от призыва на срочную службу. При этом руководитель фракции «Слуги народа» ... подробнее →

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