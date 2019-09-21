Антибиотики использовались еще в древности. Если сейчас они синтетические, то в те времена в распоряжении людей были натуральные Чеснок Имеет сильную антибактериальную активность и ... подробнее →

В октябре в Украине наступит классическая осень. Такой прогноз «ФАКТАМ» озвучил народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, погода будет разной во всех регионах страны. В ... подробнее →

Канадские океанологи обнаружили в Тихом океане обломки невиданной техники, издающие странные "вопли". Ученые пока не знают, с чем они столкнулись. Об аномалии в Тихом океана рассказал ... подробнее →

С октября 2019 года Национальный банк Украины начнет изымать из оборота монеты номиналом 25 копеек. Эту информацию сообщил замглавы НБУ Сергей Холод. По словам Холода, пока "четвертаки" ... подробнее →

Украинские мужчины отмечают, что военные поджидают их для досмотра документов прямо на улицах. 20 сентября в Вооруженных силах Украины отчитались о том, что планируют призвать 15.200 новобранцев в ... подробнее →

Валентин Землянский, комментируя итоги недавних трехсторонних газовых переговоров с участием представителей Украины, ЕС и России, отметил, что Москва и Киев пошли навстречу друг другу, и это нужно ... подробнее →

Контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» на административной границе с оккупированным Крымом закрывают для движения автомобилей. Об этом сообщает в Facebook Азово-Черноморское ... подробнее →

Украина возьмет в долг почти миллиард евро на строительство дорог 21.09.2019 15:42 Украина получит целевой кредит от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка в размере 900 миллионов евро. Об этом сообщил исполняющий обязанности ... подробнее →