«Он сделал нечестное дело»: Трамп прокомментировал скандал относительно Зеленского 22.09.2019 22:11 Американский президент Дональд Трамп сообщил, что у него состоялся замечательный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также что нет никакой проблемы в перспективе выступления его ... подробнее →

Астрологи назвали главных врагов каждого знака Зодиака 22.09.2019 21:46 Астрологи, работающие над совместимостью Знаков Зодиака, выявили злейших врагов для каждого представителя зодиакального круга. Эмоциональные антиподы или полные противоположности не уживаются друг с ... подробнее →