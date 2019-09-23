Почему лучше принимать ванну: названы семь причин

23.09.2019 22:27

Ванна – это хороший способ не только расслабиться в конце долгого дня, но и получить удовольствие. Ванна с морской солью замедляет старение. Морская соль активизирует обменные ... подробнее →

Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на экс-нардепа Мустафу Найема

23.09.2019 21:42

Сегодня, 23 сентября, стало известно, что был задержан Магомед Саитов, одни из подозреваемых, который напал на экс-нардепа Мустафу Найема, передает  replyua.net . Об этом, на своей личной странице в «Фейсбук» написал брат политика, адвокат ... подробнее →

Синоптики сообщили, когда в Украину "постучится" бабье лето

23.09.2019 21:17

Бабье лето придет в Украину в период с 23 по 29 сентября. Об этом говорится в сообщении метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. "После резкого похолодания ... подробнее →

Демарш Украины в ПАСЕ: появилось мощное заявление, «ответ на агрессию России»

23.09.2019 20:41

Новая делегация Украины в  ПАСЕ  отказалась участвовать в осенней сессии организации из-за возвращения туда России Соответствующее заявление появилось в понедельник, 23 сентября. ... подробнее →

В ГБР прокомментировали производство, в котором фигурирует Парубий

23.09.2019 20:20

Производство, которое зарегистрировано по заявлению экс-заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова не касается народного депутата Андрей Парубия. Речь идет о ... подробнее →

В ОРДО заявили о запуске ЛЭП, связывающей энергосистемы России и «республики»

23.09.2019 20:03

Высоковольтная линия между ОРДО и Россией в неподконтрольном Украине Шахтерском районе введена в эксплуатацию после ремонта. Об этом сегодня заявили в пресс-службе так называемого «министерства ... подробнее →

Премьер Гончарук стал видеоблогером: теперь ответы на все вопросы можно получить онлайн

23.09.2019 19:40

В социальной сети Facebook запущен авторский проект главы правительства Алексея Гончарука, благодаря чему украинцы, не выходя из дома, смогут общаться с премьер-министром. Как передает  ... подробнее →

Кабмин предлагает отказаться от вступления в НАТО

23.09.2019 19:20

Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс, считает нардеп от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук, пишет  112 Украина. ... подробнее →

Нафтогаз готовит украинцам неприятный "сюрприз"

23.09.2019 19:05

Нафтогаз планирует повышать цены на «голубое топливо». Сначала тариф увеличится для промышленных потребителей, а затем, вероятно, и для обычных граждан. Так, в октябре топливо ... подробнее →

Снегирев рассказал, почему до сих пор не подписана "формула Штайнмайера"

23.09.2019 18:45

Сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев отмечает: после обмена пленными Путин как бы показал, что он может быть договороспособен. И теперь выставляет свои условия. При этом количество обстрелов на Донбассе увеличилось, есть погибшие украинские ... подробнее →

В ОРДО подорвался на мине член НВФ из Франции

23.09.2019 18:31

Воевавший на стороне подразделений НВФ ОРДО российский писатель Захар Прилепин на своей странице в соцсети сообщил о подрыве на мине члена НВФ, приехавшего на Донбасс из Франции Эрвана Кастеля. ... подробнее →

У Зеленского проговорились о деталях встречи с Трампом: «У нас есть время для…»

23.09.2019 18:15

В украинском правительстве раскрыли детали встречи президента Украины Владимира  Зеленского  с американским коллегой Дональдом Трампом Об этом заявил Министр иностранных дел Вадим ... подробнее →

Какой курс доллара в Украине будет в 2020 году: бизнес назвал точную цифру

23.09.2019 18:00

Украинский бизнес при планировании бюджета на следующий год в качестве базовой стоимости американской валюты определил цифру 28 гривен за доллар. В Украине бизнес при планировании бюджета на ... подробнее →

Сотрудникам сферы ЖКХ Донецка пообещали повысить зарплаты

23.09.2019 17:45

В неподконтрольном Украине Донецке планируется увеличение заработной платы работникам сферы ЖКХ на 30%. Об этом сообщил так называемый «начальник управления жилищного хозяйства» ... подробнее →

Осеннее равноденствие 23 сентября: приметы и обычаи

23.09.2019 17:30

23 сентября — день осеннего  равноденствия . С давних времен с этим днем ​​связано множество обычаев и примет. Politeka расскажет о самых интересных из них Приметы День осеннего равноденствия — начало второй половины ... подробнее →

Эксперт рассказал, что вызвало падение курса доллара в конце сентября

23.09.2019 17:15

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в интервью РБК -Украина рассказал, что в начале текущей недели укреплению гривны будет способствовать намеченное на вторник, 24 сентября, размещение ОВГЗ, ... подробнее →

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