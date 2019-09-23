Почему лучше принимать ванну: названы семь причин23.09.2019 22:27
Ванна – это хороший способ не только расслабиться в конце долгого дня, но и получить удовольствие. Ванна с морской солью замедляет старение. Морская соль активизирует обменные ... подробнее →
Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на экс-нардепа Мустафу Найема23.09.2019 21:42
Сегодня, 23 сентября, стало известно, что был задержан Магомед Саитов, одни из подозреваемых, который напал на экс-нардепа Мустафу Найема, передает replyua.net . Об этом, на своей личной странице в «Фейсбук» написал брат политика, адвокат ... подробнее →
Синоптики сообщили, когда в Украину "постучится" бабье лето23.09.2019 21:17
Бабье лето придет в Украину в период с 23 по 29 сентября. Об этом говорится в сообщении метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. "После резкого похолодания ... подробнее →
Демарш Украины в ПАСЕ: появилось мощное заявление, «ответ на агрессию России»23.09.2019 20:41
Новая делегация Украины в ПАСЕ отказалась участвовать в осенней сессии организации из-за возвращения туда России Соответствующее заявление появилось в понедельник, 23 сентября. ... подробнее →
В ГБР прокомментировали производство, в котором фигурирует Парубий23.09.2019 20:20
Производство, которое зарегистрировано по заявлению экс-заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова не касается народного депутата Андрей Парубия. Речь идет о ... подробнее →
В ОРДО заявили о запуске ЛЭП, связывающей энергосистемы России и «республики»23.09.2019 20:03
Высоковольтная линия между ОРДО и Россией в неподконтрольном Украине Шахтерском районе введена в эксплуатацию после ремонта. Об этом сегодня заявили в пресс-службе так называемого «министерства ... подробнее →
Премьер Гончарук стал видеоблогером: теперь ответы на все вопросы можно получить онлайн23.09.2019 19:40
В социальной сети Facebook запущен авторский проект главы правительства Алексея Гончарука, благодаря чему украинцы, не выходя из дома, смогут общаться с премьер-министром. Как передает ... подробнее →
Кабмин предлагает отказаться от вступления в НАТО23.09.2019 19:20
Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс, считает нардеп от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук, пишет 112 Украина. ... подробнее →
Нафтогаз готовит украинцам неприятный "сюрприз"23.09.2019 19:05
Нафтогаз планирует повышать цены на «голубое топливо». Сначала тариф увеличится для промышленных потребителей, а затем, вероятно, и для обычных граждан. Так, в октябре топливо ... подробнее →
Снегирев рассказал, почему до сих пор не подписана "формула Штайнмайера"23.09.2019 18:45
Сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев отмечает: после обмена пленными Путин как бы показал, что он может быть договороспособен. И теперь выставляет свои условия. При этом количество обстрелов на Донбассе увеличилось, есть погибшие украинские ... подробнее →
В ОРДО подорвался на мине член НВФ из Франции23.09.2019 18:31
Воевавший на стороне подразделений НВФ ОРДО российский писатель Захар Прилепин на своей странице в соцсети сообщил о подрыве на мине члена НВФ, приехавшего на Донбасс из Франции Эрвана Кастеля. ... подробнее →
У Зеленского проговорились о деталях встречи с Трампом: «У нас есть время для…»23.09.2019 18:15
В украинском правительстве раскрыли детали встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом Об этом заявил Министр иностранных дел Вадим ... подробнее →
Какой курс доллара в Украине будет в 2020 году: бизнес назвал точную цифру23.09.2019 18:00
Украинский бизнес при планировании бюджета на следующий год в качестве базовой стоимости американской валюты определил цифру 28 гривен за доллар. В Украине бизнес при планировании бюджета на ... подробнее →
Сотрудникам сферы ЖКХ Донецка пообещали повысить зарплаты23.09.2019 17:45
В неподконтрольном Украине Донецке планируется увеличение заработной платы работникам сферы ЖКХ на 30%. Об этом сообщил так называемый «начальник управления жилищного хозяйства» ... подробнее →
Осеннее равноденствие 23 сентября: приметы и обычаи23.09.2019 17:30
23 сентября — день осеннего равноденствия . С давних времен с этим днем связано множество обычаев и примет. Politeka расскажет о самых интересных из них Приметы День осеннего равноденствия — начало второй половины ... подробнее →
Эксперт рассказал, что вызвало падение курса доллара в конце сентября23.09.2019 17:15
Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в интервью РБК -Украина рассказал, что в начале текущей недели укреплению гривны будет способствовать намеченное на вторник, 24 сентября, размещение ОВГЗ, ... подробнее →
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