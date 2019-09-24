Жители временно неподконтрольных территорий Донетчины по желанию могут пройти процедуру переписи, которая запланирована на октябрь текущего года, вне дома. Об этом рассказали в так называемом ... подробнее →

Гарант Конституции Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 сентября, принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Как ... подробнее →

В Пакистане на границе с Индией произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Погибли по меньшей мере 19 человек, включая троих детей, более 300 получили травмы, сообщает телеканал Geo TV во ... подробнее →

Что можно сделать. Многим автовладельцам знакома ситуация, когда при движении автомобиля начинает бить рулевое колесо. Игнорировать проблему нельзя. Если вовремя не обратить внимание, то это ... подробнее →

Боксер, выступавший под чужим именем, скончался во время поединка 24.09.2019 21:01 Погибший провел пять поединков под именем своего двоюродного брата. Болгарский боксер Борис Станчев погиб на ринге в поединке с албанцем Ардитом Мурджем. По информации Boec.bg, Станчев с 2018 года выступает по поддельным документам, выдавая себя за своего ... подробнее →