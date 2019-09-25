Как распознать депрессию: названы 6 главных признаков

25.09.2019 22:33

У многих людей депрессия может долго протекать скрытно до тех пор, пока не проявятся очевидные признаки психического расстройства – знак того, что процесс зашел уже слишком далеко. Понять, ... подробнее →

«Новый Генпрокурор будет 100% моим человеком, моей кандидатурой, которую поддержит Верховная Рада», - Зеленский в разговоре с Трампом

25.09.2019 22:01

Из опубликованной стенограммы разговора американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским стало известно, что наш глава государства во время диалога щеголял, что новый ... подробнее →

О чем Трамп просил Зеленского во время разговора по телефону: текст рассекречен

25.09.2019 21:38

Администрация Белого дома пошла на беспрецедентный шаг и опубликовала стенограмму телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Ниже мы публикуем самые важные выдержки разговора двух президентов. Информацию передает Диалог.UA. ... подробнее →

В ВСУ рассказали, какая часть Донбасса наиболее заминирована

25.09.2019 21:15

На подконтрольной украинскому правительству части Донбасса заминированы около 700 тысяч гектаров (7 тыс. кв. км) земли. Об этом сообщил замглавы инженерных войск ВСУ полковник Виктор Кузьмин. По его словам, передовой рубеж пока не разминируют, так как он ... подробнее →

Спецоперация СБУ: Спецслужбы схватили опасного террориста «ЛНР»

25.09.2019 20:58

Сотрудники Службы безопасности Украины вывели на подконтрольную украинскому государству территорию объявленного ранее в розыск террориста «Луганской народной республики», после чего ... подробнее →

Срочно: разговор Зеленского и Трампа слили в сеть, Меркель никогда не простит этих слов

25.09.2019 20:37

Белый дом опубликовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с  Владимиром Зеленским 25 сентября американская сторона рассекретила содержание телефонного разговора лидеров ... подробнее →

Опубликован документ, когда в Украине переходят на зимнее время

25.09.2019 20:14

В Украине традиционно перейдут с летнего времени на зимнее, переведя 27 октября стрелки часов на час назад. Фото распоряжения о переводе часов разместил на своем Facebook заместитель Министра ... подробнее →

Медведчук пошел наперекор Раде - чем это грозит Украине

25.09.2019 20:00

Появилась информация о том, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" собирается направить "своего человека" в ПАСЕ. Так, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", главой которой ... подробнее →

"Кнопкодавов" в Раде будут штрафовать на 85 тысяч гривень

25.09.2019 19:45

Текст законопроекта, который предполагает уголовную ответственность за неличное голосование, появился на сайте Верховной Рады. Его автором является Руслан Стефанчук. Предусмотрены и штрафы от 51 ... подробнее →

Медики объяснили, как правильно спать чтобы выспаться

25.09.2019 19:30

Если каждый день с утра вы часто плохо чувствуете себя, усталость одолевает вас, возможно, дело в неправильном подходе ко сну. Нужно изменить немного его изменить и выучить несколько полезных ... подробнее →

Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия

25.09.2019 19:15

Российское командование на временно неподконтрольной территории Донбасса повышает уровень технического обеспечения членов НВФ для проведения пропагандистских и информационно-психологических ... подробнее →

Минздрав собирается провести масштабную проверку медучреждений

25.09.2019 19:00

Министерство здравоохранения проведет аудит в больнице Охматдет, Центре эндокринной системы и Государственном предприятии медицинских закупок. Об этом сказал советник министра здравоохранения Дмитрий ... подробнее →

Силовики вышли на улицы Одессы, введен особый режим: чем это грозит жителям

25.09.2019 18:40

27 сентября в Одессе пройдут плановые  антитеррористические учения , в связи с этим вводится особый режим безопасности Об этом сообщает на  странице  Управления СБУ в Одесской ... подробнее →

Зеленский разозлил пропагандистов РФ поступком в ООН

25.09.2019 18:20

Президент Украины Владимир Зеленский взбесил российских пропагандистов своим выступлением в Генассамблее ООН. Особенно сильно взволновал Зеленский одну из одиознейших пропагандисток Кремля ... подробнее →

СМИ ОРДО: командиры ВСУ готовят заговор против Зеленского

25.09.2019 18:02

Группа украинских военнослужащих якобы намерена сорвать процесс разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщают СМИ группировки «ДНР» со ссылкой на «разведку» ... подробнее →

В США обнародовали расшифровку разговора Трампа и Зеленского

25.09.2019 17:42

Официальный медиа-портал Белого дома обнародовал документ и расшифровку разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет  УНН . В заявлении ... подробнее →

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