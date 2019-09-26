Больше выходных и меньше налогов. Как будет работать новый Трудовой кодекс26.09.2019 22:34
В 1971 году был принят Трудовой кодекс, которым мы пользуемся до сих пор. С тех пор, он терял актуальность, и как отмечают работодатели, устарел и многое осложняет. «Надо делать его более гибким, трансформировать под современные требования. Это ... подробнее →
О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса26.09.2019 22:11
В интервью «Фактам» политолог Михаил Бессараб заявил, что нынешнее украинское руководство активно работает над возвращением под свой контроль ОРЛДО, а вот вопрос аннексированного ... подробнее →
Пенсию придется вернуть: кому грозит данная процедура?26.09.2019 21:25
Новый Кабмин намерен навести порядок с пенсионными выплатами. В результате те украинцы, которые получали пенсию с нарушениями или на поддельные документы, будут вынуждены вернуть деньги в бюджет. Об ... подробнее →
В ЕС назвали причину «удержания» поддержки Украине26.09.2019 21:15
В Европейской комиссии не стали прямо комментировать публикацию стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США, однако напомнили, что поддержка, которую ЕС предоставляет Украине, завязана на ее обязательствах. Об этом в четверг, 26 ... подробнее →
Врачи рассказали о полезных свойствах сала26.09.2019 20:48
Исключительно полезный и богатый состав сала сделал его фаворитом зарубежных диетологов. Благодаря наличию арахидоновой кислоты — омега-6-ненасыщенной жирной кислоты, продукт способен ... подробнее →
Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка26.09.2019 20:32
Стало известно о том, что террористы "ДНР" совсем разошлись, в результате чего страдают местные жители. Оккупанты сами придумывают правила для существования в непризнанной республике. Так, ... подробнее →
Новое испытание для Украины от ПАСЕ: к чему быть готовыми26.09.2019 20:06
Украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Так, данная информация появилась из переписки между сотрудниками секретариатов ПАСЕ ... подробнее →
Пушилин ответил на предложение Лукашенко по миротворцам26.09.2019 19:45
Главарь «ДНР» Денис Пушилин отклонил предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о вводе белорусских миротворческих сил. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ. Так, ... подробнее →
Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался26.09.2019 19:20
Стало известно, чего можно ждать украинцам относительно дешевых кредитов Так глава Национального банка Украины Яков Смолий прокомментировал, насколько реалистична задача, которую поставило ... подробнее →
Закрыты детсады и школы: масштабный пожар на заводе химикатов затянул небо черными облаками26.09.2019 19:03
Во Франции вспыхнул завод химикатов, в результате чего развернулся масштабный пожар. Об этом информирует издание "Le Parisien". По предварительной информации воспламенение произошло ... подробнее →
Украина может лишиться права доступа в зал ПАСЕ26.09.2019 18:40
Украинскую делегацию могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии. Об этом стало известно из переписки между сотрудниками секретариатов ... подробнее →
Тимошенко пошла против решения Зеленского и требует референдум26.09.2019 18:20
Закон о рынке земли нельзя выносить в Верховную Раду, пока не будет проведен референдум по данному вопросу. Об этом на брифинге сообщила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, ... подробнее →
«Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина26.09.2019 18:05
Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях возмущаются, что члены НВФ ввели пропускную систему в больнице имени Калинина. По словам дончан, на въезде на территорию лечебного ... подробнее →
Диетологи рассказали, как правильно пить чай при похудении26.09.2019 17:49
Важен не только сорт, но и температура напитка. Если вы хотите сбросить вес, из всех напитков отдавайте предпочтение холодным травяным чаям — к такому выводу пришли специалисты из ... подробнее →
В Кабмине рассказали, сколько миллиардов потратят на перепись населения26.09.2019 17:30
Бюджет осуществления переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составляет 5 миллиардов гривень. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время ... подробнее →
Ахметов объединяется с Медведчуком - против Зеленского готовится настоящая сенсация26.09.2019 17:16
В Интернете появилась информация о ведении олигархом Ринатом Ахметовым переговоров с Виктором Медведчуком о создании единой политсилы накануне новых местных выборов в Украине. Об этом сообщил ... подробнее →
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