Больше выходных и меньше налогов. Как будет работать новый Трудовой кодекс 26.09.2019 22:34 В 1971 году был принят Трудовой кодекс, которым мы пользуемся до сих пор. С тех пор, он терял актуальность, и как отмечают работодатели, устарел и многое осложняет. «Надо делать его более гибким, трансформировать под современные требования. Это ... подробнее →

Пенсию придется вернуть: кому грозит данная процедура? 26.09.2019 21:25 Новый Кабмин намерен навести порядок с пенсионными выплатами. В результате те украинцы, которые получали пенсию с нарушениями или на поддельные документы, будут вынуждены вернуть деньги в бюджет. Об ... подробнее →