В Украине готовят создание военной полиции - что известно

27.09.2019 11:00

Новый министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсировал появление в Украине военной полиции. Неожиданно идея пришлась не по душе депутату президентской партии "Слуга народа" Максу Бужанскому. ... подробнее →

Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств

27.09.2019 10:41

Помогут обычные продукты. Специалисты рассказали, как можно снизить уровень сахара в крови с помощью обычных продуктов, передает Хроника.инфо со ссылкой на  Happy news.   Если ... подробнее →

Олег Винник засветился в российском флешмобе (ВИДЕО)

27.09.2019 10:30

Украинский певец Олег Винник принял участие во флешмобе #ВсемМир, который был организован россиянами, и засветился в общем ролике с коллегами из РФ, сообщает СТРАНА.ua . Видео с клипом #ВсемМир ... подробнее →

В ближайшие дни на Донбассе ожидается теплая погода

27.09.2019 10:19

В ближайшие дни жителей Донбасса ожидает теплая, солнечная погода без дождей. Такая информация размещена на сайте Укргидрометцентра. Так  27 сентября , в Донецкой области будет малооблачно, днем столбики термометров покажут +16 … + 18 °С, а ... подробнее →

«Хотят войны с Зеленским»: Ахметов объединяет свои силы с кумом Путина Медведчуком – СМИ

27.09.2019 10:00

Сегодня украинские средства массовой информации обнародовали новость о том, что известный олигарх  Ринат Ахметов  и кум президента страны-агрессора Российской Федерации Владимира ... подробнее →

С 1 октября Киевстар меняет свои тарифы: первые подробности

27.09.2019 09:40

Важная информация. С 1 октября мобильный абонент запустит новую линейку для пользователей фиксированного доступа во всемирную сеть "Домашний интернет", передает портал UBR. А для тех, кто имеет ... подробнее →

Эрос Рамазотти отменил концерт в Киеве

27.09.2019 09:30

Киевский концерт итальянского эстрадного певца Эроса Рамазотти отменен. Об этом сообщило концертное агентство "Мельница", которое занималось организацией мероприятия, передает телеканал 112 Украина . ... подробнее →

18-летний футболист Ниццы признался, что украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро

27.09.2019 09:20

Форвард "Ниццы"  Ламин Диаби признался в том, что украл дорогие часы у одноклубника Каспера Дольберга . Футболист извинился перед главным тренером команды Патриком Виейрой, передает AFP. По ... подробнее →

Новый штамм гриппа в Украине: медик рассказала, кто находится в группе риска

27.09.2019 09:00

В течение эпидемиологического сезона в Украине будет циркулировать новый штамм гриппа, который будет более опасным для людей трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями. Об этом ... подробнее →

Члены НВФ 23 раза открыли огонь по ВСУ за минувшие сутки: ранен украинский военный

27.09.2019 08:40

За минувшие сутки члены НВФ 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс -служба операции Объединенных сил. По данным ... подробнее →

Смертельное ДТП в Броварах: полицейский снес остановку с людьми

27.09.2019 08:20

Стало известно о том, что 26 сентября, в Киевское области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек и еще несколько были травмированы. Так, смертельная ... подробнее →

В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»

27.09.2019 08:00

На неподконтрольной Украине части Донетчины с 1 по 14 октября пройдет «перепись населения». При этом у многих местных жителей возникает вопрос, обязательно ли участие в ней. В ... подробнее →

Стало известно, какая еда может защитить от рака кишечника

27.09.2019 07:40

Треть болезней связана с неправильным питанием. Специалисты рассказали о простых рекомендациях, которые помогут защититься от рака кишечника – более трети случаев его развития связаны с ... подробнее →

Запасы газа Украины впервые за 10 лет достигли 20,1 млрд кубометров

27.09.2019 07:20

Объемы газа в подземных хранилищах Украины по состоянию четверг, 26 сентября, достигли 20,1 млрд кубометров, что является самым большим показателем на эту дату с 2010 года. Об этом сообщает ... подробнее →

США будут помогать Зеленскому бороться с коррупцией – Помпео

27.09.2019 07:00

США намерены помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией. Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке госсекретарь США Майкл Помпео. " Каждое из действий, ... подробнее →

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