В ближайшие дни жителей Донбасса ожидает теплая, солнечная погода без дождей. Такая информация размещена на сайте Укргидрометцентра. Так 27 сентября , в Донецкой области будет малооблачно, днем столбики термометров покажут +16 … + 18 °С, а ... подробнее →

Украинский певец Олег Винник принял участие во флешмобе #ВсемМир, который был организован россиянами, и засветился в общем ролике с коллегами из РФ, сообщает СТРАНА.ua . Видео с клипом #ВсемМир ... подробнее →

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Новый министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсировал появление в Украине военной полиции. Неожиданно идея пришлась не по душе депутату президентской партии "Слуга народа" Максу Бужанскому. ... подробнее →

Форвард "Ниццы" Ламин Диаби признался в том, что украл дорогие часы у одноклубника Каспера Дольберга . Футболист извинился перед главным тренером команды Патриком Виейрой, передает AFP. По ... подробнее →

Важная информация. С 1 октября мобильный абонент запустит новую линейку для пользователей фиксированного доступа во всемирную сеть "Домашний интернет", передает портал UBR. А для тех, кто имеет ... подробнее →

Сегодня украинские средства массовой информации обнародовали новость о том, что известный олигарх Ринат Ахметов и кум президента страны-агрессора Российской Федерации Владимира ... подробнее →