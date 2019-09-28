В сети опубликовали видео, где на «Лиге смеха» Марк Куцевалов и Игорь Ласточкин посмеялись над президентом Владимиром Зеленским, передает replyua.net . Отметим, на Кубке Чемпионов в ... подробнее →

Вышел новый сюжет популярного шоу "Вечер с Яниной Соколовой". В нем постебались на последним "прорывом" оккупантов - установкой таксофона в Донецке. Новый выпуск "Вечера с Яниной Соколовой" за ... подробнее →

Несомненно, вы уже получали сообщения от Вселенной. Но зачастую даже не осознавали этого, принимая происходящее за совпадения. Однако Вселенная устроена так, что все равно будет повторять свои ... подробнее →

Сегодня в неподконтрольном Украине Донецке прошла продовольственная ярмарка. Об этом рассказали местные СМИ со ссылкой на так называемое «министерство агропромышленной политики и ... подробнее →

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал отставку спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. Об Косачева написал в личном профиле в ... подробнее →

Октябрь 2019 года пройдет под знаком ретроградного Меркурия, что сделает месяц знаковым для каждого человека в большей или меньшей степени. Астролог отмечает, что второй месяц считается одним из ... подробнее →

Последнее открытие ученых из Пенсильванского университета может стать основой для долгожданного лекарства от рака, которое ждут миллионы людей. В течение многих лет ученые пытались добиться успеха ... подробнее →

Сегодня, 28 сентября, боевыми действиями повреждены несколько объектов в поселке Старомихайловка Кировского района Донецка. Об этом сообщают СМИ, подконтрольные НВФ «ДНР», передает ... подробнее →