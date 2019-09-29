Жительница неподконтрольной Украине Горловки на своем канале Youtube показала, как выглядит сегодня жилмассив «Строителей». Так, она провела обзорную экскурсию возле памятника ... подробнее →

Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области планируют провести «перепись населения», а после «переписи» проверку полученных ... подробнее →

В больнице Подмосковья ушел из жизни Юрий Мешков, возглавлявший украинский Крым в 90-х годах. Перед своей смертью у него случился серьезный конфликт с властями РФ. О смерти Мешкова сообщило ... подробнее →

В ОРДЛО на сегодняшний день действуют диверсионные группы патриотов Украины. Об этом сообщил в эфире ObozTV ветеран АТО, украинский волонтер Мирослав Гай, передает donpress . По его словам, ... подробнее →

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке устроили в больнице им. Калинина пропускной режим и окружили периметр автоматчиками. Вот что узнали « ... подробнее →

Польща перерахувала Управлінню з координації гуманітарних питань ООН кошти на допомогу нужденним на окупованих територіях Донбасу. Про це повідомляє представництво Польщі при ООН в Twitter. Всього ... подробнее →

В Запорожье в результате аварии погибли два человека, еще двое пострадавших доставлены в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает donpress . ДТП ... подробнее →

В Интернете опубликованы кадры мощнейшего артиллерийского залпа позиции российских оккупантов на Донбассе. После серии мощных взрывов укрепления террористов взлетели на воздух. Кадры были ... подробнее →

Сотрудники управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) продолжают проводить незаконные проверки переселенцев по месту жительства в отсутствие людей дома. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Полиция Луганской области задержала мужчину, находившегося в розыске и подозреваемом в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщила спикер Луганской областной полиции Татьяна Погукай, ... подробнее →

Лечение острой респираторной вирусной инфекции очень зависит от симптомов и состояния больного, поэтому может стоить от 30 и до 1300 грн за набор медицинских препаратов. "Лечение очень сильно ... подробнее →

Зеленского просят обнародовать стенограммы телефонных разговоров с Путиным 29.09.2019 16:46 На сайте президента разместили две петиции, в которых Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет gazeta.ua. ... подробнее →

В Горловке растет число внезапных смертей и суицидов 29.09.2019 16:21 Во временно оккупированной Горловке стремительными темпами растет смертность мирного населения. Речь идет о «внезапных» смертях и суицидах. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

Как инициалы влияют на судьбу человека 29.09.2019 15:57 Наши предки верили, что в звучании имени человека предначертана его судьба. Так гласит народная мудрость и так утверждают психологи, которые вывели определенную зависимость между инициалами человека ... подробнее →