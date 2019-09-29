Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности

29.09.2019 07:48

В т.н. "Л/ДНР" боевики не только грабят и избивают мирных жителей, но и ставят под угрозу их жизни, устраивая целые склады непригодных боеприпасов, которые могут сдетонировать. Об этом сообщает ... подробнее →

ВСУ получили "сокрушителя живой силы и техники": батарею минометов "БАРС 8ММК" калибром 120 мм. ВИДЕО

29.09.2019 07:30

28 сентября в поле успешно прошли испытательные стрельбы нового миномета на бронированном автомобиле, который обеспечит экипажу внушительную защиту от осколков снарядов противника. Украинской армии ... подробнее →

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