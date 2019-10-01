Тарифы на коммуналку по субсидии взлетят с 1 октября: к чему готовиться украинцам

01.10.2019 13:11

Уже с 1 октября 2019 года ​в Украине всем обладателям права на субсидии должны будут пересчитать скидку с учетом расходов на отопление. Более того, согласно новым нормам и правилам, отныне ... подробнее →

В Мариуполе владельцы электромобилей смогут заряжать свой транспорт на новой заправке

01.10.2019 12:52

В центре Мариуполя построят новую заправку для электромобилей, количество которых в городе постоянно увеличивается. В комплексе запланировано также строительство кафе и обустройство зоны ... подробнее →

В Донецке «власти ДНР» проверяют ювелирные мастерские

01.10.2019 12:30

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах Донецкой области оккупационные «власти ДНР» усилили проверку предпринимателей связанных с ювелирным бизнесом. Вот что ... подробнее →

«Отвечаем в 5 раз сильнее»: бойцы ВСУ рассказали, как реагируют на провокации НВФ под Горловкой

01.10.2019 12:08

Бойцы ВСУ оперативно реагируют на вооруженные провокации НВФ ответным огнем. Кадры действий бойцов ВСУ в районе неподконтрольной Украине Горловки опубликовало Радио Свобода . Бойцы ВСУ в ... подробнее →

Volkswagen начал продажи бюджетного электрокроссовера

01.10.2019 12:00

Совместное предприятие Volkswagen и JAC запустило в продажу электрокросовер SOL E20X, который позиционируется как бюджетный. Паркетник будет продаваться по цене примерно $18 тыс, сообщает ICTV . SOL ... подробнее →

В Украине перестали принимать монеты трех номиналов: до какой даты их можно сдать в банки

01.10.2019 11:49

В Украине с 1 октября станет невозможно рассчитаться монетами номиналами 1, 2 и 5 копеек, они перестанут быть платежными средствами. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины ... подробнее →

У Путина сделали неожиданное заявление по встрече лидеров "Нормандской четверки"

01.10.2019 11:32

В Российской Федерации официально заявили о том, что сроки возможного проведения саммита лидеров стран "Нормандской четверки" при участии РФ, Германии, Франция и Украины к текущему моменту не ... подробнее →

В «ДНР» увеличили комендантский час

01.10.2019 11:10

На временно оккупированных территориях Донецкой области главари боевиков «ДНР» увеличивают время комендантского часа. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: На временно ... подробнее →

18-летняя украинская прыгунья завоевала серебро на чемпионате мира

01.10.2019 11:00

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной медалисткой чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает LB.ua . В финале 18-летняя украинка установила новый личный рекорд, с ... подробнее →

Гончарук объяснил, когда Кабмин запустит работу новой таможни

01.10.2019 10:52

С 1 ноября 2019 года Кабинет министров Украины намерен запустить работу новой таможни. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире «Свобода слова» на ICTV, ... подробнее →

Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, обстреливая позиции ВСУ из артиллерии и зениток

01.10.2019 10:31

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" применили смертоносное оружие на захваченном Донбассе, атакуя позиции ООС из зениток, артиллерии и сбрасывая бомбы сверху при помощи беспилотников. ... подробнее →

Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году

01.10.2019 10:09

Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга могла не только предсказывать судьбы людей и целых государств, но и давать прогнозы по знакам Зодиака на конкретные годы. Так, российские исследователи ... подробнее →

У свежего хита группы KAZKA обнаружили "корейские корни" (ВИДЕО)

01.10.2019 10:00

30 сентября на просторах YouTube, а далее уже и в СМИ заговорили о том, что еще относительно свежий трек KAZKA был "подслушан" у корейской группы Dreamcatcher, сообщает Апостроф . Прослушав "Пісню ... подробнее →

Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»

01.10.2019 09:48

Сегодня утром все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает Госпогранслужба. Так, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: ... подробнее →

Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака

01.10.2019 09:32

Звезды влияя на людей, устанавливают их взаимоотношения между друг другом, поэтому очень часто многие люди оказываются слабее и вынуждены подчиняться более сильным. Так кто от кого зависит? ... подробнее →

На блокпосту боевиков «ДНР» под Горловкой ранен мирный житель

01.10.2019 09:11

На блокпосту боевиков «ДНР» и российских оккупантов под временно оккупированной Горловкой ранен мирный житель. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Вчера, 30 сентября ... подробнее →

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