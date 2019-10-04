У Зеленского признались, что будут писать закон об особом статусе ОРДЛО под диктовку Кремля04.10.2019 22:49
Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко подчеркивает, что подготовкой законопроекта об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей займется ... подробнее →
В Чили произошло мощное землетрясение04.10.2019 22:17
Очаг землетрясения залегал на глубине 17,7 км. В пятницу, 4 октября, у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ... подробнее →
Суд в Украине отменил требование к минимальному возрасту для пенсии за выслугу лет04.10.2019 22:00
В Украине отменили минимальный возраст для выхода на пенсию за выслугу лет для определенных категорий работников . Соответствующее решение № 2-р/2019 принял ... подробнее →
Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением04.10.2019 21:42
Примерно в 10 миллионов рублей ежемесячно - в такую сумму обходятся выплаты пенсионерам, зарегистрированным на территории "ДНР", но реально живущим на неоккупированной части Украины. Эта часть ... подробнее →
Врачи назвали продукты, помогающие избавиться от тошноты04.10.2019 21:21
Тошнота сильно портит жизнь, а принять лекарство не всегда возможно. Специалисты подсказывают: существуют простые средства, которые могут помочь справиться с проблемой, пишет Хроника.инфо со ... подробнее →
Я подписал, прочитал и ох@ел - Дубинский рассказал, как голосуют его коллеги в парламенте04.10.2019 21:00
Александр Дубинский рассказал в интервью изданию Страна, что народные депутаты в Раде 9-го созыва зачастую даже не читают проекты законов, за которые они голосуют. Народный депутат при этом ... подробнее →
Штрафы за отказ во льготном проезде в Украине выросли в несколько раз04.10.2019 20:39
Штрафы за безосновательный отказ в перевозке льготников, в Украине выросли до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. Соответствующий закон №0893 приняла Верховная Рада 3 октября. "Безосновательный отказ от ... подробнее →
У Зеленского объяснили, почему придется согласовывать решение об особом статусе Донбасса с РФ04.10.2019 20:17
Решение Верховной Рады Украины об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей необходимо согласовать с позицией России. Такое заявление сделал народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко. Он отметил, что ... подробнее →
В Правительстве приступили к внедрению цифровых водительских прав04.10.2019 20:03
В Украине начато сотрудничество для внедрения технологии SmartID, цифровых водительских прав и студенческих билетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой ... подробнее →
Международный валютный фонд уничтожит Украину через партию Зеленского - Кузьмин04.10.2019 19:39
Ренат Кузьмин на своей странице в «Фейсбук» заявил, что партия Владимира Зеленского служит вовсе не украинскому народу, а Международному валютному фонду . При этом бывший ... подробнее →
В Украине на выходных существенно похолодает04.10.2019 19:20
Ночная температура может опуститься до +3. В ближайшие выходные, 5-6 октября, во всех регионах Украины пройдут дожди. При этом температура воздуха существенно понизится в сравнении с серединой ... подробнее →
Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?04.10.2019 19:00
Пенсионеры, пересекающие КПВВ на линии разграничения для поездок на подконтрольные украинскому правительству территории, беспокоятся о том, будет ли момент их проезда через пункт пропуска ... подробнее →
Врач киевского института им. Шалимова, обиравший своих пациентов, пойман на крупной взятке04.10.2019 18:40
3 октября в Киеве Нацполицией и СБУ был задержан недобросовестный врач-трансплантолог. В Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что Олега Котенко, занимавшего должность заведующего ... подробнее →
Названы имена погибших при аварийной посадке Ан-1204.10.2019 18:21
Сми узнали имена всех находившихся на борту самолета. Все выжившие были в носовой его части. Названы имена пяти погибших во время аварийной посадки грузового Ан-12 вблизи ... подробнее →
Зеленский заявил об отсутствии границ между Украиной и Беларусью04.10.2019 18:02
Беларусь и Украина настолько дружны, что не имеют границ . Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в узком составе с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Глава ... подробнее →
В правительстве Украины рассказали, как планируют бороться с бедностью04.10.2019 17:39
Премьер-министр Алексей Гончарук на совместной встрече компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес ассоциации и Союза украинских предпринимателей в пятницу, 4 октября, ... подробнее →
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