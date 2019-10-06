Банковая в огне: митинг в Киеве перерастает в бунт06.10.2019 22:31
На разных центральных улицах Киева сегодня, в субботу шестого октября, проводятся массовые протесты и митинги. Есть основания полагать, что их устроил Порошенко, так как сам уже успел засветиться. Он стоял в центре Майдана и агитировал народ петь вместе гимн ... подробнее →
Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму06.10.2019 22:07
Украинские синоптики обещают, что зима 2019-2020 заставит нас померзнуть. По их прогнозам, особенно холодными выдадутся январь и февраль, пишет from-ua. Как сообщает портал, зимой температура ... подробнее →
«Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться»: Кравец рассказала, что Зеленский проверяет все тексты сценариев в «Квартале 95»06.10.2019 21:40
Актриса студии «Квартал 95», а также участница шоу «Танці з зірками» Елена Кравец в интервью программы «Світське життя» с Катей Осадчей рассказал об отношениях с ... подробнее →
Член НВФ «Ольхон» о потерях в ОРДО: «За одну ночь субботы погибло 5 бойцов и 5 было ранено»06.10.2019 21:15
За ночь субботы потери НВФ «ДНР» якобы составили 5 человек погибшими и 5 человек ранеными. Об этом на своей странице в ВК сообщил командир разведроты группировки «ДНР», ... подробнее →
Встреча "Нормандской четверки" под угрозой срыва: источник назвал, чем Украина сильно разозлила Москву06.10.2019 20:51
Встреча "Нормандской четверки" между лидерами Украины, России, Германии и Франции находится под угрозой срыва. Причиной является процесс разведения сил в поселках Золотое и Петровское. Об этом ... подробнее →
Названа главная опасность наращивания ресниц06.10.2019 20:25
Приклеенные или наращенные ресницы могут навредить натуральному волосяному покрову на веке, что отрицательно повлияет на красоту и здоровье, передает Хроника.инфо. Об этом рассказала ... подробнее →
Скандал разгорелся как пожар: Богдан слил в Сеть расценки на участие в Вече06.10.2019 20:05
Недавно Украина погода текст формулы Штайнмайера, которая вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Кто поддерживает такое решение, однако кто-то категорически против. Так, под администрацией ... подробнее →
"Азов" срочно прибыл в Золотое и будет защищать поселок при отступлении ВСУ - подробности от Белецкого. ВИДЕО06.10.2019 19:35
Добровольцы украинской армии уже прибыли в населенный пункт Золотое на Луганщине и заявляют о готовности с оружием в руках препятствовать переходу освобожденного от российских оккупантов поселка под ... подробнее →
«Смерть на поле боя или от напряженной работы»: в ОРДО сократилось число коммунистов06.10.2019 19:12
Сегодня в неподконтрольном правительству Украины Донецке состоялся юбилейный пленум «компартии ДНР». Об этом на своей странице в соцсети рассказал член НВФ и «компартии ДНР», ... подробнее →
Вырытые траншеи и обстрелы: В ОБСЕ рассказали о ситуации на участках разведения06.10.2019 18:38
Команда специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ проводит наблюдение за ситуацией в районе участков разведения сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.). Об этом ... подробнее →
Астролог объяснила, как вычислить свой настоящий знак Зодиака06.10.2019 18:14
Если любой желающий захочет узнать свой настоящий знак Зодиака, то первой реакцией может быть шок, заявила астролог высшей категории Оксана Костюк, пишет from-ua. Она напомнила, что в Индии в 3 ... подробнее →
Цены на ЖКХ выросли, кучи мусора тоже: фотофакт из Макеевки06.10.2019 17:50
Один из районов Макеевки Донецкой области, находящейся под контролем «ДНР», буквально завален мусором. Соответствующее фото опубликовали местные жители в соцсети, пишет ДонПресс. ... подробнее →
«Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов06.10.2019 17:16
Перевозчики из Донецка, которые осуществляют перевозку людей из оккупированных территорий Донбасса в Украину, начали бунт и даже прибегли к теракту в Макеевке. Таким образом они выразили свой протест ... подробнее →
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву06.10.2019 16:57
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прибыла на форум «Диалог Форт-Росс». Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, пишет ... подробнее →
"В "формуле Штайнмайера" есть ловушка для Путина", - командир "Донбасса" Филин06.10.2019 16:34
Отведение войск по скандальной "формуле Штайнмайера" имеет весьма неприятный нюанс для России и ее гибридной армии на Донбассе. О нем рассказал командир 46-го батальона спецназначения Нацгвардии ... подробнее →
14-летняя девочка погибла при взрыве смартфона, который оставила заряжаться на ночь06.10.2019 16:10
В Казахстане, в селе Бастобе Каратальского района Алматинской области, произошла страшная трагедия. Как сообщают Факты ,14-летняя девочка Абзалбек Алуа Асеткызы уснула ночью с включенным на зарядку ... подробнее →
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО07:42
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам22:36
- «А взамен – комендантский час»: сеть в ярости от абсурдной акции в Луганске22:12
- В Макеевке, Горловке и Дебальцево резко ухудшилась криминогенная обстановка20:53
- В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов19:48
- "Мы хотим в Россию!" - в Луганске фанаты российских оккупантов насмешили "громкой" акцией19:20
- США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков18:49
- В ОРДЛО влаштували флешмоб задля бажання інтегруватись з Росією18:22
- «Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево17:13
- В районе н.п. Спартак боевики установили поперек дороги мины и бетонные блоки16:49
- Составлен список самых плохих привычек каждого из знаков Зодиака08:31
- Врачи рассказали, какая еда лишает «мужского здоровья»08:14
- Зеленский едет в Японию, Путина тоже пригласили: детали исторического события08:00
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО07:42
- «Субсидии в Украине»: Правительство упростило процедуру получения07:32
- Погода в Украине 21 октября: синоптики порадовали украинцев теплом07:12
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам22:36
- «А взамен – комендантский час»: сеть в ярости от абсурдной акции в Луганске22:12
- Украинцы смогут получать субсидии в упрощенном порядке: кого коснутся изменения21:50
- "Государство в постели": Рада рассматривает законопроект о реестре интима21:17
- Врачи рассказали, какая еда лишает «мужского здоровья»08:14
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми21:06
- Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие20:12
- Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна18:49
- Пионтовский: Проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение18:23
- Назван способ снизить риски онкологии на 45%16:18
- Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре14:58
- Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу13:43
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- У Путина предрекли "Л/ДНР" худший сценарий: "За что они так с Донбассом?"
- Погиб в разборках с местным криминалом: стали известны подробности гибели в Донецке Моторолы