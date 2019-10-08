Глава украинского представительства НАТО Александр Винников озвучил позицию альянса о "формуле Штайнмайера"08.10.2019 22:35
Представительство НАТО в Украине в лице его главы Александра Винникова заявило о том, что североатлантический альянс поддерживает согласование "формулы Штайнмайера" и вообще все шаги в направлении ... подробнее →
На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории08.10.2019 22:09
Для участия в конкурсе профессионального мастерства трактористов-машинистов в «ДНР» зарегистрировались три команды с подконтрольной Украине территории. Об этом сегодня сообщили ... подробнее →
Зеленский испугался и на Донбассе перешел к тактике Порошенко: теперь Украину устроит только один вариант08.10.2019 21:43
Команда президента Владимира Зеленского испугалась реакции общества и многотысячной акции протеста в центре Киева против разведения войск и резко решила перейти к тактике предыдущего главы ... подробнее →
Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс08.10.2019 21:14
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что разведение войск от линии разграничения на Донбассе является необходимым предварительным шагом для ... подробнее →
Елена Зеленская намерена улучшить питание в школьных столовых08.10.2019 20:39
Супруга президента Украины Елена Зеленская подготовила предварительный план действий по улучшению школьного питания. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, пишет ДонПресс . «Я ... подробнее →
Должно было погибнуть много людей: выяснились подробности теракта, который готовили в Запорожье08.10.2019 20:15
Террорист должен был привести в действие самодельное взрывное устройство в районе, где всегда многолюдно. В случае "удачи" количество убитых и покалеченных могло исчисляться десятками. В Запорожье ... подробнее →
"Украина в большой опасности", - Арестович экстренно обратился к Верховной Раде с призывом08.10.2019 19:51
Известный военный эксперт Алексей Арестович бьет тревогу и призывает депутатов Верховной Рады срочно разобраться из-за происшествия, связанного с разведением военных сил в районе Золотого. На ... подробнее →
В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"08.10.2019 19:19
Російсько-окупаційні війська посилюють окремі підрозділи 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, зокрема за рахунок призваних на збори резервістів з числа працівників місцевих комунальних підприємств і ... подробнее →
Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО08.10.2019 18:50
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске существенно снизились цены на жилье. Об этом в своем видео-репортаже из города рассказал российский блогер Сергей Борисов, передает ... подробнее →
С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО08.10.2019 18:18
Знак Скорпиона благоволит к честным людям, которые никогда не сдаются. Юпитер в Скорпионе каждому из нас приготовит испытания по силам. Все трудности на вашем пути в этот период будут преодолимы ... подробнее →
«Не опасна ли беременность в таком возрасте»: В сети обсуждают изменившуюся фигуру Порошенко08.10.2019 17:52
Депутат от партии президента Александр Дубинский разместил на своей странице в Facebook новую фотографию с Петром Порошенко и его супругой Мариной. Как информирует replyua.net , снимок был сделан 6 ... подробнее →
"Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому08.10.2019 17:30
Если на Донбассе произойдет отвод украинских сил с тех позиций, которые сейчас заняты, то туда придут солдаты Украинской добровольческой армии. Они не покинут те территории, пока не встретятся с ... подробнее →
Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы08.10.2019 17:06
Главарь «ДНР» Денис Пушилин прибыл с визитом в непризнанную республику Абхазия. Об этом сообщили в так называемой пресс-службе главаря ОРДО, передает donpress . Представители ... подробнее →
Ярош грозится вывести свою армию на оставленные ВСУ позиции08.10.2019 16:44
Добровольцы займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе. Об этом заявил замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт в эфире телеканала ATR, пишет from-ua . "Как ... подробнее →
Украину ждет "формула Сталина" - Пионтковский озвучил самые худшие опасения08.10.2019 16:28
Президент Российской Федерации Владимир Путин приготовил Киеву настоящее испытание с попытками "внедрить" Донбасс назад в Украину в качестве бомбы замедленного действия, навязав лидеру Владимиру ... подробнее →
Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо08.10.2019 16:07
У Києві проходить Kyiv Smart City Forum 2019. Захід організовано за підтримки Асоціації міст України. Це одна з головних подій Східної Європи, присвячена популяризації розумних міських технологій та ... подробнее →
- Чем завтра порадует погода жителей Донецкой области21:43
- «Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом20:45
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил15:40
- За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится14:48
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО13:56
- «К чему готовиться?»: Завтра в «ДНР» заедет очередной «гумконвой» из России13:21
- На КПВВ возле Станицы Луганской у пожилой женщины случился инсульт12:50
- В Горловке из-за обстрела повреждены дома и обесточена часть поселка12:38
- Адский огонь на Донбассе: террористы обстреляли позиции ВСУ08:40
- «Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми08:20
- Чем завтра порадует погода жителей Донецкой области21:43
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- «Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом20:45
- Генпрокуратура назначила врио прокурора Запорожской области Маслюка20:18
- Океан выплюнул на берег загадочное чудовище, похожее на мозг: жуткие кадры20:00
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- Скандал в "оборонке": чиновников из Минобороны обвинили в закупке некачественных бронежилетов19:21
- Президент поставил перед правительством задачу продлить срок выполнения контракта на изготовление 45 БТР18:58
- Уряд створив Національну комісію, яка буде перевіряти знання української мови18:40
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Остерегайтесь, самые кошмарные комбинации знаков Зодиака09:38
- Астрологи назвали самые удачные детские имена для года Крысы22:30
- Будьте бдительны: кому в ноябре стоит опасаться несчастных случаев19:46
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- Яценюк попал в громкий скандал: НАБУ начало расследование
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина