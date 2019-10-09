Бабье лето вернется: погода в Украине подарит сюрприз09.10.2019 22:30
В Украине скоро потеплеет. Как передает Politeka, об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Вместе с тем, на Востоке, в центральных областях и даже на юге ... подробнее →
Американские ученые предупредили о грядущей катастрофической жаре на планете09.10.2019 21:43
Американские ученые выяснили, что согласно сценарию умеренного выброса парниковых газов, территория, которую будет охватывать экстремальная жара, вырастет на 50−80%, пишет Phys.org. По ... подробнее →
Украина нанесла "удар" по Газпрому - планы Москвы на контракт срываются09.10.2019 21:33
О переговорах с Газпрому по новому транзитному контракту рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге 9 октября, передает Диалог.UA. Гончарук дал понять, что Москва ... подробнее →
В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО09.10.2019 21:16
Власти Украины готовятся упростить регистрацию фактов рождения и смерти всех жителей неподконтрольных украинскому правительству территорий. Кроме того, переселенцы смогут получить право голоса на ... подробнее →
«Это очень сложная история»: Зеленский объяснил, как можно вернуть Крым09.10.2019 21:00
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вернет аннексированный Россией Крым, однако какой-либо «формулы Штайнмайера» по этому вопросу пока нет. Об этом глава ... подробнее →
В Слуге народа планируют объединить области в регионы09.10.2019 20:30
В Украине могут появится регионы (объединение областей) и округа (объединение районов), что изменит административно-территориальное устройство страны. Так, базовой административной единицей станет громада. Округ – объединение 10 – 15 громад. ... подробнее →
«Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском09.10.2019 20:14
Сегодня стало известно, что запланированное разведение войск в Петровском, которое находится на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области, не состоялось. Как информирует ... подробнее →
В РФ пенсионера осудили на 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины09.10.2019 20:00
Приговором суда Владимир Моргунов признан виновным по статье о "государственной измене". В России Ростовский областной суд приговорил жителя граничащего с Украиной поселка Чертково к 12 годам ... подробнее →
Путин переходит к "плану Б": финал для Украины будет очень плохим09.10.2019 19:45
Протестные акции по всей Украине и в Киеве вызвали раздражение российских властей. Москва предполагала, что украинцы станут играть по правилам РФ, однако ситуация вдруг резко изменилась. Но несмотря ... подробнее →
В ОРДО объяснили, можно ли ввозить через «таможню» кошек и собак09.10.2019 19:30
Через «таможенную территорию ДНР» разрешено ввозить не более двух животных без ветеринарного свидетельства и специального разрешения на ввоз. Об этом сообщили в так называемом ... подробнее →
Сколько времени могут гостить родственники из других стран у жителей Донбасса09.10.2019 19:15
К жителям Донбасса, как и всей Украины, нередко приезжают родственники или приятели из-за рубежа. О том, сколько времени они могут находиться в гостях, журналисту ZI рассказала главный ... подробнее →
Гончарук рассказал, будут ли в ближайшее время повышаться тарифы09.10.2019 19:03
В ближайшее время в планах Кабинета министров нет повышения тарифов на коммунальные услуги. Как передает replyua.net со ссылкой на «РБК – Украина», об этом заявил глава ... подробнее →
Зеленский подписал еще один важный закон09.10.2019 18:47
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о согласовании украинского законодательства по охране прав на географические обозначения с правом Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ... подробнее →
В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина09.10.2019 18:30
На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей члены НВФ расширяют полномочия и увеличивают количество сотрудников в так называемое «министерстве государственной ... подробнее →
Почему горят щеки: врачи назвали причины09.10.2019 18:15
Когда у человека горят щеки, возникает много предрассудков. Яркий цвет и ощущение жара в данной области возникают настолько внезапно, что суеверные люди заявляют о том, что кто-то вспоминает ... подробнее →
Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине09.10.2019 18:00
Специалисты Центра общественного здоровья заявили, что грипп в 2019 году могут подхватить от 4,8 до 6,7 миллионов украинцев. Эксперты заявили, что эпидпорог наступит примерно в конце ноября, в ... подробнее →
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