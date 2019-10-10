Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы10.10.2019 22:32
Чтобы ваши зубы всегда были здоровыми, нужно знать как правильно поддерживать чистоту ротовой полости. Микробы нужно удалять не только с зубов, но и с языка, щек. Очень важно не только то, чем мы чистим зубы, но и как. От того, какие движения зубной ... подробнее →
Готов уйти с поста: Зеленский сделал резонансное заявление прессе10.10.2019 21:48
Протесты против "формулы Штайнмайера" - это прежде всего реакция людей не отсутствие коммуникации с президентом. Зеленский признал свою ошибку и сказал, что впредь он не допустить такого со своей ... подробнее →
Зеленский побил мировой рекорд по длительности пресс-конференции10.10.2019 21:30
В четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции с журналистами. Об этом заявил представитель Национального ... подробнее →
Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»10.10.2019 21:05
Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть крайний срок для того, чтобы принять закон об особом статусе Донбасса. Если Украина не справится до указанной даты, она лишится шанса урегулировать ... подробнее →
Зеленский серьезно урезал свои полномочия: что изменится10.10.2019 20:45
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ, который устанавливал полный контроль главы государства за оперативной деятельностью Министерства иностранных дел. Текст ... подробнее →
Украинские патриоты готовят мощную акцию в Донецке - боевики будут потрясены "сюрпризом"10.10.2019 20:30
Украинские патриоты готовят дерзкую акцию в ближайший понедельник.В День защитника Украины они готовятся запустить в небо над Донецком украинский флаг. О подготовке акции на собственной странице ... подробнее →
Главари «ДНР» начали угрожать Киеву из-за разведения войск на Донбассе10.10.2019 20:12
Так называемая руководитель «Министерства иностранных дел» террористической, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» Наталья Никонорова рассказала о ... подробнее →
Зеленский прокомментировал вопрос о закрытии сайта «Миротворец»10.10.2019 19:55
Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен вмешиваться в работу интернет-ресурса «Миротворец». Об этом он сказал во время пресс-марафона, отвечая на вопрос когда закроют сайт «Миротворец». «Я как президент не могу ... подробнее →
Ученые назвали самый плохой сценарий для Земли10.10.2019 19:40
Группа астрофизиков, в которую входят ученые с разных стран, во главе с японским специалистом Хисаси Хаякавой выяснила, что солнечная буря 1859 года не была столь ужасной, как её все описывают. ... подробнее →
«Автобусы не запускают! Людей не забирают!» в Майорске люди застряли в «серой зоне»10.10.2019 19:20
В Майорске Донецкой области прекратили пропускать людей в обе стороны. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях. По словам проезжающих, коллапс случился около 14:30. Люди застряли в «серой ... подробнее →
Раскол в партии «Слуга народа»: Зеленский выдал всю правду, «через год…»10.10.2019 19:05
Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне высказался о возможном расколе в партии «Слуга народа» Глава государства отметил, что хотел бы сохранить политсилу в полном ... подробнее →
В Украине может появиться Мариупольская область?10.10.2019 18:47
Владимиру Зеленскому предлагают поделить территорию Донбасса на две области - Мариупольскую и Северодонецкую. Такое обращение появилось на сайте петиций Президенту. «С целью ... подробнее →
Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй10.10.2019 18:28
Как достичь гармонии в доме? Это зависит от многих факторов. Но не все знают, что можно достичь баланса, а также увеличить жизненные энергии благодаря фэн-шуй, пишет lifter . Подумайте о ... подробнее →
В Україну вперше з травня повернулася інфляція: ціни зросли на 0,7% за місяць10.10.2019 18:10
У вересні 2019 року ціни в України зросли на 0,7% проти серпня. Таким чином, в Україні знову зафіксували місячну інфляцію — вперше з травня 2019 року. Від початку 2019 року ціни в Україні ... подробнее →
Четыре пирамиды в районе Бермудского треугольника: канадские ученые в замешательстве10.10.2019 17:49
В районе Бермудского треугольника ученые из Канады смогли разглядеть четыре пирамиды. По архитектуре они напоминают латиноамериканские из цивилизации Теотиуакан. Одна из пирамид, скорее всего, создана из стекла. Канадцы Полина Залитцки и Пол Вайнцвейг с ... подробнее →
Трампу это не понравится! Зеленский рассказал то, о чем долго молчал, скандальное заявление: «хотел затащить…»10.10.2019 17:30
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как приглашал президента США Дональда Трампа в Украину Как передает Politeka , об этом он рассказал во время пресс-марафона в ... подробнее →
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