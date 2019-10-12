В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска12.10.2019 22:32
По данным представителей ОРДО, за прошедший месяц линию разграничения на Донбассе пересекли 1 180 400 человек. Отмечается, что для пешеходов самыми загруженными оказались КПВВ ... подробнее →
Хомчак срочно распорядился усилить боевую готовность ВСУ в районах выполнения боевых действий12.10.2019 22:03
Боевая готовность военных частей Вооруженных сил Украины будет усилена на протяжении выходных и праздничных дней, вплоть до четырнадцатого октября. Как информирует replyua.net , об этом сообщило ... подробнее →
10-20 октября: период исполнения заветной мечты четырех знаков Зодиака12.10.2019 21:44
Октябрь для многих знаков зодиакального круга подготовил подарки. Кто-то сможет повысить уровень жизни, а кто-то отправиться в путешествие. У некоторых сбудутся давние мечты. Период их ... подробнее →
В Золотое не пропускают волонтеров, везущих людям хлеб, обстановка накаляется12.10.2019 21:22
Через КПВВ Золотое со пятницы, 11 октября, перестали пропускать в Золотое-4 людей, которые не прописаны там. Об этом добровольцы заявили в своем Telegram-канале "Мы - последний блокпост", ... подробнее →
Держала семью в ужасе: американцы усыновили украинку, которая выдавала себя за девочку12.10.2019 20:57
В США супружеская пара обвинила свою приемную дочь Наталью из Украины в мошенничестве из-за редкого заболевания, которое влияет на ее рост и осложняет точное определение возраста. Родители считают, ... подробнее →
Пристайко объяснил, как Путин может остановить войну на Донбассе12.10.2019 20:33
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия должна предпринять конкретные шаги для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе — забрать оттуда своих военных и вооружение, а ... подробнее →
Итальянский суд объяснил жесткий приговор нацгвардейцу Маркиву12.10.2019 20:12
Суд итальянского города Павия обнародовал мотивировочную часть приговора бойцу Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву. Приговор содержится на 176 страницах, сообщает Сегодня . Присяжные ... подробнее →
Двойник Зеленского накинулся с поцелуями на Кошевого12.10.2019 19:50
В шоу "Рассмеши комика" выступил двойник президента Украины Владимира Зеленского, повторив фишку, которую тот сделал во время своей инаугурации. Так, недавно в эфир вышел первый выпуск нового ... подробнее →
7 причин, почему вы до сих пор не можете найти себе пару12.10.2019 19:31
У всех - разные причины для одиночества. Но каждому из нас нужен близкий человек рядом! Иногда мы даже не замечаем, как наши привычки мешают нам построить нормальные отношения. Но только мы властны ... подробнее →
В "Артеке" погиб ребенок: подробности трагедии12.10.2019 19:13
В детском лагере "Артек", который расположен в оккупированном Россией Крыму, погиб приехавший на отдых из Санкт-Петербурга 12-летний мальчик. По некоторым данным, мальчика госпитализировали с ... подробнее →
Будут ли оцифровывать бумажные медкарты украинцев: у Зеленского дали ответ12.10.2019 18:53
Электронная карта пациента должна запуститься уже в апреле 2020 года на вторичном звене. Первые медкарты уже запускаются в пилотном режиме и дальше масштабируются. Об этом сайту " Сегодня " ... подробнее →
Как любить разные знаки Зодиака — ВСЕ В ТОЧКУ !!!12.10.2019 18:31
А ты люби меня, а не люби мне мозги! – или как правильно любить каждый Знак Зодиака, - сообщает Куб. Как любить Скорпиона Меня никто не любит, говорит Скорпион, и идет ложиться ничком на ... подробнее →
Боевики «ДНР» глушат и обстреливают беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ12.10.2019 18:08
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, вблизи н.п. Александровка и Петровское глушат и обстреливают беспилотники наблюдателей СММ ... подробнее →
"Бедные украинцы": новый iPhone 11 разбирают, как горячие пирожки12.10.2019 17:52
В Украине 11 октября стартовали продажи новой линейки смартфонов iPhone 11 от американской компании Apple. В Киеве, Одессе и Днепре люди простаивали в огромных очередях, чтобы приобрести себе ... подробнее →
Новые правила для субсидиантов: у кого отберут помощь12.10.2019 17:27
В Украине накануне отопительного сезона в несколько раз увеличивается число субсидиантов. При этом осенью 2019-го семьи будут получать помощь по новым правилам. Также, согласно постановлению ... подробнее →
″Соль″ и даже ″песок″ в почках: 8 тревожных звоночков12.10.2019 17:10
Вы должны знать, что образование камней в почках связано с нарушением обмена веществ, который позволяет накапливаться в почках нерастворимым солям, пишет from-ua. В зависимости от того, какая из ... подробнее →
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