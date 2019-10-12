Через КПВВ Золотое со пятницы, 11 октября, перестали пропускать в Золотое-4 людей, которые не прописаны там. Об этом добровольцы заявили в своем Telegram-канале "Мы - последний блокпост", ... подробнее →

Октябрь для многих знаков зодиакального круга подготовил подарки. Кто-то сможет повысить уровень жизни, а кто-то отправиться в путешествие. У некоторых сбудутся давние мечты. Период их ... подробнее →

Боевая готовность военных частей Вооруженных сил Украины будет усилена на протяжении выходных и праздничных дней, вплоть до четырнадцатого октября. Как информирует replyua.net , об этом сообщило ... подробнее →

По данным представителей ОРДО, за прошедший месяц линию разграничения на Донбассе пересекли 1 180 400 человек. Отмечается, что для пешеходов самыми загруженными оказались КПВВ ... подробнее →

В шоу "Рассмеши комика" выступил двойник президента Украины Владимира Зеленского, повторив фишку, которую тот сделал во время своей инаугурации. Так, недавно в эфир вышел первый выпуск нового ... подробнее →

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия должна предпринять конкретные шаги для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе — забрать оттуда своих военных и вооружение, а ... подробнее →

В США супружеская пара обвинила свою приемную дочь Наталью из Украины в мошенничестве из-за редкого заболевания, которое влияет на ее рост и осложняет точное определение возраста. Родители считают, ... подробнее →

В "Артеке" погиб ребенок: подробности трагедии 12.10.2019 19:13 В детском лагере "Артек", который расположен в оккупированном Россией Крыму, погиб приехавший на отдых из Санкт-Петербурга 12-летний мальчик. По некоторым данным, мальчика госпитализировали с ... подробнее →

Будут ли оцифровывать бумажные медкарты украинцев: у Зеленского дали ответ 12.10.2019 18:53 Электронная карта пациента должна запуститься уже в апреле 2020 года на вторичном звене. Первые медкарты уже запускаются в пилотном режиме и дальше масштабируются. Об этом сайту " Сегодня " ... подробнее →