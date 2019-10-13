4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли13.10.2019 08:29
Сильная зубная боль доставляет массу неприятностей: портит настроение, не дает заснуть и принимать пищу, мешает работать. Она может сопровождаться воспалением десен и общим ухудшением ... подробнее →
Главари НВФ распространяют фейк о «зачистке» населения в Золотом бойцами «Азова»13.10.2019 08:11
Член НВФ из так называемого «управления Народной милиции ЛНР» Иван Филипоненко выдал очередной фейк о том, что прибывшие в Золотое Луганской области бойцы батальона «Азов», ... подробнее →
Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе13.10.2019 07:49
Боевики продолжают вести обстрелы на Донбассе. 12 октября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими ... подробнее →
Венедиктов рассказал, когда Зеленский "построит вал" на границе с Донбассом13.10.2019 07:30
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, как и многие мировые журналисты, активно следит за политической жизнью Украины. На этот раз журналист рассказал о том, когда Украина планирует ... подробнее →
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- 4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли08:29
- Главари НВФ распространяют фейк о «зачистке» населения в Золотом бойцами «Азова»08:11
- Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе07:49
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