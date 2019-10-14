Названы продукты, которые можно есть на ночь14.10.2019 22:25
Если уж так случилось, что перекусывать приходится ночью, врачи рекомендуют обратить внимание на такие продукты, как свекла, яйца, творог, сельдерей, печеные яблоки. Свекла . Она содержит ... подробнее →
Синоптик сообщила украинцам прогноз погоды на неделю14.10.2019 21:30
Теплая погода в Украине продержится ближайшую неделю. Во вторник, 15 октября, температура воздуха составит +17...+23 градуса. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. "На Покров ... подробнее →
Чубаров обратился к Эрдогану из-за встречи с «Крымскими депутатами»14.10.2019 21:01
Пребывание так называемых «депутатов» на конференции в Стамбуле расценивается как игнорирование ее организаторами позиции ООН, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, ПАЧЭС по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявил Глава ... подробнее →
«Реализация невозможна»: в партии Зеленского выступили с громким заявлением о «формуле Штайнмайера»14.10.2019 20:40
Согласованная Украиной «формула Штайнмайера», предусматривающая прекращение военного конфликта на Донбассе, не будет реализована в ближайшей перспективе. Как передает ... подробнее →
Глава МИД назвал вероятную дату проведения саммита нормандской четверки14.10.2019 20:20
Встреча «Нормандской четверки» в Париже может состоятся в середине ноября, если стороны на востоке Украины смогут поддерживать режим прекращения огня. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайкосказал в Люксембурге во время выступления ... подробнее →
Встреча Зеленского и Путина на грани срыва, озвучено самое сложное условие: «Последний шанс»14.10.2019 20:04
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сделал важное заявление по поводу «нормандского саммита» В частности, по его словам, встреча в нормандском формате лидеров Украины, России, ... подробнее →
Астролог составил особенный гороскоп на неделю для пяти знаков Зодиака14.10.2019 19:48
Российский астролог и путешественник Александр Калаха сделал прогноз для некоторых знаков зодиака, рассказав, что им стоит ожидать в период с 11 по 20 октября, передает replyua.net. Отметим, ... подробнее →
В Киеве проходит масштабный марш против капитуляции14.10.2019 19:30
В Киеве сегодня, 14 октября, проходит марш против капитуляции. В акции принимают участие десятки тысяч киевлян. «Это еще один день, когда президент должен понять, что ... подробнее →
Соперник Усика удивил хитрым планом на бой, который с треском провалил: «Я хотел…»14.10.2019 19:13
Соперник дебютанта супертяжелого дивизиона Александра Усика Чазз Уизерспун высказался по поводу своего поражения Накануне бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе одержал ... подробнее →
Российский эксперт заявил о новой опасности на Донбассе14.10.2019 18:48
Благодаря согласованной так называемой «формулы Штайнмайера» власти РФ считают, что стали близки к стратегическому успеху своей политики в Украине, в вопросе решения конфликта на Донбассе. Об этом заявил российский экономист Андрей ... подробнее →
Зеленский выступил с сильной речью на Донбассе в День защитника Украины14.10.2019 18:35
Так, Зеленский вместе с военными исполнил гимн и произнес праздничную речь для бойцов ВСУ. Об этом сообщает Диалог.UA. Президент отметил, что раньше украинцы жили беззаботно и говорить о ... подробнее →
Украинцам урезают субсидии: кто первый в списке14.10.2019 18:20
В проекте Государственного бюджета на 2020 год предусмотрено на 7 млрд гривен меньше субсидий, чем в 2019 году. Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ... подробнее →
Скандал с Гончаруком гремит на всю страну, появилось неожиданное заявление: «Не имею никакого отношения»14.10.2019 18:05
Глава Кабмина Алексей Гончарук прокомментировал свой недавний поход на вечеринку Veterans Strong PARTY, где выступала ультраправая группа «Сокира Перуна» Напомним, Гончарук и ряд других высокопоставленных личностей посетили 13 ... подробнее →
Индексация доходов: кто из украинцев получит дополнительные деньги14.10.2019 17:48
Согласно ЗУ №1282-XII "Про индексацию денежных доходов населения", в октябре в стране в очередной раз проведут пересчет зарплат. И украинцы будут получать на 214 гривен и 75 копеек больше. На ... подробнее →
ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру14.10.2019 17:28
Украинцы, иностранные граждане, лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны, и лица, ВПЛ, которые нуждаются в дополнительной защите, имеют право выбрать своего семейного ... подробнее →
В ближайшее время «формула Штайнмайера» реализована не будет – «Слуга народа»14.10.2019 17:02
Выполнение так называемой «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта на Донбассе зависит от безопасности на Востоке украинского государства и установления мира. Как ... подробнее →
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