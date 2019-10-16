Названа порция сала, имеющая противопростудный эффект16.10.2019 22:40
Сало способно укрепить иммунитет. Для того, чтобы поддерживать иммунную систему в порядке ей регулярно нужны поступления витаминов С и В12. Больше всего их в цитрусовых, но есть и другие ... подробнее →
Грызут и бетон: курорт в Кирилловке атаковали черные черви. ВИДЕО16.10.2019 22:13
Кирилловку в Запорожской области атакуют черные черви, которые называются кивсяком. Это одна из разновидностей многоножки. Об этом сообщает РИА Мелитополь. Это произошло после того, как хозяева ... подробнее →
Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны16.10.2019 21:48
Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выразил мнение, что выход временно оккупированных территорий Донбасса из ... подробнее →
Рада приняла новый жесткий закон, от штрафов не сбежит никто: первые подробности16.10.2019 21:30
Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона о штрафах для нардепов-прогульщиков Как передает Politeka , за законопроект №1035-2 о лишении народных депутатов выплат в случае ... подробнее →
Назван "следующий шаг после безвиза" Украины с ЕС16.10.2019 21:16
Следующий шаг на пути к интеграции с ЕС после безвиза - интегрированное управление границей. "На прошлой неделе я провел межведомственное совещание по интегрированному управлению границей...По ... подробнее →
"Евровидение-2020": на отбор не пустят выступавших в России артистов - новые правила16.10.2019 21:00
Телеканал СТБ совместно с UA: общественное вещание пошли на новые меры в отношении рамок отбора на "Евровидение-2020". Артисты с 16 октября с.г. могут подавать заявки на отбор, однако теперь им будет необходимо доказать, что они ранее не выступали в ... подробнее →
Новый штраф для украинских водителей: кому придется открыть кошельки16.10.2019 20:45
Введен новый штраф за невыполнение водителем, осуществляющим перевозку грузов или пассажиров, требований работника Укртрансбезопасности об остановке автомобиля. Он начал свое действие с 25 ... подробнее →
На Донбассе сотрудники СБУ задержали члена НВФ «ЛНР»16.10.2019 20:27
На линии разграничения в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали член НВФ «ЛНР», который состоял в группировке «Заря». lОб этом сообщили в пресс-службе СБУ. «Бывший боевик так называемого» ... подробнее →
Разведение войск? Боевики на Донбассе приведены в полную боевую готовность16.10.2019 20:00
На расположенном в Луганской области полигоне «Центральный», а также на полигоне «Южный» в Донецкой области российские оккупационные войска синхронно начали тактические ... подробнее →
Анну Новосад назначили на еще одну должность в Кабмине: о чем речь16.10.2019 19:48
Глава Минобразования Украины Анна Новосад стала также руководителем Административного комитета Национального совета по вопросам развития науки и технологий. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ведомства, данное решение приняли во ... подробнее →
Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»16.10.2019 19:30
Перспектив никаких. С каждым днем все хуже и хуже. Жители неподконтрольного украинскому государству Донецка, который уже длительно время в оккупации удерживают гибридные войска ... подробнее →
В Китае сняли на видео падение странного метеорита16.10.2019 19:17
На северо-востоке Китая был замечен метеорит, который зажегся ярким свечением на несколько секунд и исчез. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube. Согласно видеозаписи, темные ... подробнее →
Пушилин назвал главное условие полного выполнения «Минска»16.10.2019 19:01
Как передает replyua.net , заявление самопровозглашенного главаря «ДНР» Дениса Пушилина должно стать «холодным душем» и наконец-то раскрыть глаза президенту Зеленскому. ... подробнее →
Владимир Зеленский подписал закон об осуществлении прослушки16.10.2019 18:45
На сайте Верховной Рады появилась информация о том, что нынешний президент существенно расширил полномочия некоторых государственных органов. Так, речь идет о подписанном Зеленским законе о ... подробнее →
Кабмин решил повременить с введением новых правил для пересечения КПВВ для детей до 14 лет16.10.2019 18:30
Правительство приняло решение отложить вступление в силу постановления "Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и ... подробнее →
Началась подготовка к всеукраинскому протесту шахтеров16.10.2019 18:15
Шахтерам не выплачивают зарплату уже более 4-х месяцев. Это заставило горняков устроить акцию, чтобы заставить правительство выплатить долги. Шахтеры недовольны нынешней властью, так как она, как ... подробнее →
- Чем завтра порадует погода жителей Донецкой области21:43
- «Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом20:45
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил15:40
- За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится14:48
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО13:56
- «К чему готовиться?»: Завтра в «ДНР» заедет очередной «гумконвой» из России13:21
- На КПВВ возле Станицы Луганской у пожилой женщины случился инсульт12:50
- В Горловке из-за обстрела повреждены дома и обесточена часть поселка12:38
- Адский огонь на Донбассе: террористы обстреляли позиции ВСУ08:40
- «Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми08:20
- Чем завтра порадует погода жителей Донецкой области21:43
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- «Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом20:45
- Генпрокуратура назначила врио прокурора Запорожской области Маслюка20:18
- Океан выплюнул на берег загадочное чудовище, похожее на мозг: жуткие кадры20:00
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- Скандал в "оборонке": чиновников из Минобороны обвинили в закупке некачественных бронежилетов19:21
- Президент поставил перед правительством задачу продлить срок выполнения контракта на изготовление 45 БТР18:58
- Уряд створив Національну комісію, яка буде перевіряти знання української мови18:40
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Остерегайтесь, самые кошмарные комбинации знаков Зодиака09:38
- Астрологи назвали самые удачные детские имена для года Крысы22:30
- Будьте бдительны: кому в ноябре стоит опасаться несчастных случаев19:46
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- Яценюк попал в громкий скандал: НАБУ начало расследование
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина