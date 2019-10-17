В украинской армии появятся новые воинские звания17.10.2019 22:27
Верховная Рада приняла законопроект № 0906 о внедрении новых воинских званий в армии. Об этом сообщается на сайте парламента. Закон поддержали 278 народных депутатов при минимально ... подробнее →
В Крыму "пумба" атаковал людей: опасный дикий зверь всполошил курорт17.10.2019 21:45
На пляже курортного поселка Гурзуф в аннексированном Крыму заметили дикого кабана. Животное поймали и выпустили в дикую природу сотрудники МЧС оккупантов. Соответствующие фото и видео появились в ... подробнее →
«Тарифы должны снижаться»: Землянский рассказал о спекуляциях с платёжками17.10.2019 21:21
Аналитик Альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский уверен, что тарифы на газ для населения Украины можно в этом году не просто не повышать, а даже снизить. Для этого ... подробнее →
Депутатов лишат "второй зарплаты" за прогулы17.10.2019 20:43
Депутатов будут лишать возмещения расходов, связанных с выполнением полномочий. Так, при отсутствии нардепа на 1/3 заседаний за месяц, «вторую зарплату» они не получат. В данный момент часто наблюдаются ситуации, когда на заседании ... подробнее →
Вакарчук поразил заявлением о Зеленском, раскрыта скандальная правда: «Я не напрашивался…»17.10.2019 20:19
Святослав Вакарчук прокомментировал свои личные отношения с Владимиром Зеленским Певец и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук в интервью «Украинской ... подробнее →
Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»17.10.2019 20:00
Гражданская жена убитого члена НВФ «ДНР» Арсена Павлова («Моторолы»), Елена Коленкина, известная, как «Канистра», сейчас живет в оккупированном РФ Крыму. Об ... подробнее →
Проблемы с Приватбанком вывели людей на улицы: все подробности17.10.2019 19:45
В центре Киева прошел митинг против возвращения национализации "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому. Активисты выступили с протестом у здания Хозяйственного суда, расположенного на улице ... подробнее →
В армии Украины больше не будет ни одного прапорщика17.10.2019 19:30
Украинский парламент семнадцатого октября текущего года 278 голосами приняли проект закона №0906 относительно внесения изменений в некоторые законодательные акты украинского государства. Таким ... подробнее →
В Раде решили разобраться со сменой собственников телеканалов17.10.2019 19:14
ВСК также создали для противодействия информационному воздействию РФ Верховная рада создала Временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию смены собственников телеканалов, передает корреспондент РБК-Украина. Нардепы приняли за основу и в ... подробнее →
Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году17.10.2019 18:48
Иногда мы все хотим заглянуть в будущее. До конца осени осталось не так много времени, поэтому уже любопытно, что ждет нас зимой. По народным приметам можно узнать долгосрочный прогноз погоды, ведь ... подробнее →
Вредно ли терпеть, когда хочется в туалет: ответ врачей17.10.2019 18:31
Привычка слишком долго терпеть перед тем, как отправиться в туалет, грозит человеку многими неприятными расстройствами. Физиотерапевты рассказали, что такие люди чаще страдают от ослабленных ... подробнее →
«Нет необходимости»: Вакарчук объяснил, почему он не общается с Зеленским17.10.2019 17:50
Святослав Вакарчук объяснил в интервью журналистам издания Украинская правда, почему он не общается с Владимиром Зеленским. По словам лидера партии «Голос», он уже несколько лет не ... подробнее →
У Зеленского решат судьбу скандального депутата из Днепра: «провинциальный решала»17.10.2019 17:30
Депутата от 27-го округа в Днепре Вячеслава Медяника вызвали в Офис президента Журналистка Светлана Крюкова в социальных сетях рассказала, что депутат от СН Вячеслав Медяник, который ... подробнее →
«Бес» о Гиркине: «Беглоблагородие» убегал из Славянска в багажнике, обложенный бронежилетами17.10.2019 17:18
Экс-командир подразделений славянской группировки «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), возможно, «банки не брал». Однако присваивал и передавал московским родственникам деньги, ... подробнее →
Это не унитаз и не пульт от телевизора: Профессор назвал самое грязное место в доме17.10.2019 17:00
В каждом уголке дома живут опасные микробы, однако существует место, чистоту которого необходимо поддерживать особенно тщательно. Как информирует replyua.net со ссылкой на CNN Health, об ... подробнее →
В зоне ООС из-за взрыва неизвестного устройства пострадал боец ВСУ17.10.2019 16:39
С начала суток подразделения сепаратистов три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный пострадал при подрыве на взрывном устройстве. Об этом сообщает Минобороны в ... подробнее →
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