Астрологи назвали самых склочных бабушек по знаку Зодиака21.10.2019 22:38
Дожив до преклонного возраста, женщины зачастую пытаются больше внимания уделять своему здоровью, заботиться о внуках и вести мирную, спокойную жизнь. Некоторые бабушки не желают мириться с ... подробнее →
Медики подсказали, как защитить сердце и сосуды в осеннюю непогоду21.10.2019 22:15
С наступлением осени и холодов существенно возрастают риски обострения хронических недугов и ухудшения самочувствия, а особенно уязвимыми становятся сосуды и сердце. Уделите себе внимание С ... подробнее →
Путин и Зеленский разрушили планы Европы, судьба территорий Украины под вопросом: «До конца года…»21.10.2019 21:48
Встреча лидеров стран «нормандской четверки» может не состоятся из-за Украины и России Российский политический деятель и адвокат Марк Фейгин заявил, выступая в эфире ... подробнее →
Украина получила "безвиз" еще с двумя странами21.10.2019 21:35
Пристайко Вадим, министр иностранных дел, сообщил, что для Украины открывается возможности путешествия в новые страны безвизово. Так, есть уже договоренность с Колумбией и Эквадором о безвизовом ... подробнее →
На ярмарку в Тамбове россияне пришли за бесплатной едой с ведрами21.10.2019 21:15
В социальных сетях опубликовали фотографии с Покровской ярмарки в Тамбове, на которой бесплатно угощали окрошкой и жареной картошкой с грибами. Соответствующие фото появились в местном паблике ... подробнее →
Астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство: кто разбогатеет до конца октября21.10.2019 21:00
Астролог Павел Глоба рассказал, кто может разбогатеть с 21 по 27 октября Павел Глоба сообщает, что этим знакам нужно собраться с силами и не унывать: удачу придется хватать за хвост и ... подробнее →
«РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса21.10.2019 20:44
Ни Россия, ни друге страны не будут участвовать в разработке в Верховной Раде закона об особом статусе отдельных районов Донбасса. Как передает replyua.net со ... подробнее →
Двойное гражданство в Украине: Кулеба назвал страну-исключение21.10.2019 20:30
Ранее мы рассказывали о том, что в Кабмине обсуждают вопрос введения двойного гражданства . Данную инициативу поддержал вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба, ... подробнее →
Кошевого начали запугивать из-за номера Квартала 9521.10.2019 20:12
Супруге комика Евгения Кошевого Ксении начали поступать угрозы после нашумевшего номера Квартала 95 о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, передает Корреспондент . Так, под видео Ксении Кошевой в Faсebook, где она рассказывает о том, что ... подробнее →
Встреча Зеленского и Штайнмайера: появились первые подробности, такого Путин не ожидал21.10.2019 19:55
Президент Владимир Зеленский готовится встретится с автором скандальной формулы по Донбассу Об этом сообщает « Интерфакс-Украина ». «Встреча Зеленского и ... подробнее →
Путин сегодня обсудит с Макроном ситуацию в Украине21.10.2019 19:35
21 октября президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудит вопросы, связанные с ситуацией в Украине и в Сирии. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Так, российский ... подробнее →
Шутки в сторону: новым советником секретаря СНБО стал известный комик Сивохо21.10.2019 18:19
Шоумен, юморист Сергей Сивохо сообщил, что получил должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, ... подробнее →
Трудовые книжки уходят в историю: что будет взамен?21.10.2019 18:05
Украинское правительство за 6-9 месяцев планирует перевести все документы, которые касаются кадровых вопросов, в электронный формат. 9 октября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал ... подробнее →
В ОРДО рассказали, сколько будут стоить билеты на поезда в Россию21.10.2019 17:51
«Руководитель» ГП «Донецкая железная дорога» Владимир Кабацкий заявил, что билет на поезд в РФ будет стоить намного дороже, чем на автобус. Об этом он рассказал в ... подробнее →
В "обезвоженном" Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация21.10.2019 17:35
Лисичанск на Луганщине остается без воды третий день из-за долгов водоканала перед энергетиками, сообщает Depo.ua . Отключены от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", ... подробнее →
Оккупация трех областей: когда Путин пойдет на захват Украины21.10.2019 17:20
В 2020 году президент РФ Владимир Путин может пойти на полномасштабное вторжение в Украину и захват трех областей, заявил известный журналист и публицист Виталий Портников. По его словам, в ... подробнее →
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