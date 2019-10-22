Коломойский сделал хамское заявление после скандала с номером "Квартала" о Гонтаревой. ВИДЕО

22.10.2019 08:11

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал дебилкой экс-главу НБУ Валерию Гонтареву после скандального номера студии "Квартал 95" о ее сгоревшем доме. Об этом сообщает Апостроф. Журналисты в ... подробнее →

На Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины: потерь в рядах ВСУ нет

22.10.2019 07:49

За прошлые сутки, 21 октября, на Донбассе пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь среди ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС. "21 октября, вооруженные ... подробнее →

Бородай обвинил Гиркина в воровстве денег "республики": экс-главарь "ДНР" ответил

22.10.2019 07:30

Экс-"премьер-министр" "ДНР" Александр Бородай заявил о том, что бывший главарь "молодой республики" Игорь Гиркин-Стрелков не вложил деньги московских кураторов в войну на Донбассе, присвоив их себе. ... подробнее →

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